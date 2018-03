Kosturi iz ormara bivše Mostove vlasti: zbog privatnog reciklažnog dvorišta Metković ostao bez EU sredstava!

Bivša gradska vlast Metkovića (Most) dopustila je kroz izmjene i dopune prostornog plana 2016. godine izgradnju reciklažnog dvorišta privatnom poduzeću "Respekt" u Ulici Andrije Hebranga, iako u 100-postotnom vlasništvu Grad ima poduzeće "Čistoću".



Sada Metković ne može graditi svoje reciklažno dvorište i sortirnicu sredstvima EU fondova jer službeno Metković već ima reciklažno dvorište. Ključna je bila izmjena prostornog plana koja je omogućila legalizaciju reciklažnog dvorišta u Hebrangovoj ulici.



Postavlja se pitanje zašto tadašnja gradska vlast Metkovića nije sama aplicirala na sredstva EU fondova i sama krenula u projekt izgradnje reciklažnog dvorišta, to više što je na čelu ministarstva zaštite okoliša bio mostovac Slaven Dobrović, koji je u više navrata posjetio Metković, a tema razgovora bila je upravo odlagalište otpada.



O problemu reciklažnog dvorišta raspravljalo se na nekoliko sjednica Gradskog vijeća, kada je vijećnik Stipe Gabrić Jambo zatražio da se ponovno izmijeni prostorni plan kako bi se iz njega izbacilo reciklažno dvorište u Ulici Andrije Hebranga, neposredno iza novouređene zgrade suda. Zanimljivo je da Grad Metković neće moći koristiti sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poput ostalih neretvanskih gradova i općina iz jednostavnog razloga jer već ima jedno reciklažno dvorište.



Gradski vijećnici Metkovića, njih sedamnaest, ostali su ovih dana nemalo iznenađeni kada su na kućne adrese dobili dopis tvrtke "Respekt" u kojem ih se obavještava da ovo poduzeće nije iskoristilo sredstva EU fondova, odnosno Fonda za zaštitu okoliša za uređenje reciklažnog dvorišta u Ulici Andrije Hebranga u Metkoviću.



Povod svemu su, navodi se u dopisu, dvije sjednice Gradskog vijeća, rasprava na sjednici Gradskog vijeća, kada se i službeno doznalo da Metković zapravo već ima reciklažno dvorište u privatnim rukama, dok istodobno ostale općine i gradovi potpisuju ugovore s resornim ministrom zaštite okoliša Tomislavom Ćorićem, za izgradnju i opremanje reciklažnih dvorišta, što u punom iznosu financira Fond za zaštitu okoliša.



Problem nisu dva reciklažna dvorišta, primjerice grad ili općina ih može imati i više, ali da ih financira vlastitim sredstvima, jer Fond osigurava sredstva za samo jedno reciklažno dvorište. Tako je Metković ostao bez sredstava Fonda te ako gradsko poduzeće "Čistoća" želi reciklažno dvorište, mora ga financirati s četiri do pet milijuna kuna, dok istodobno u ostalim neretvanskim gradovima to financira država preko europskih fondova.



Zanimljivo je da u odaslanom dopisu tvrtka "Respekt" na neki način tvrdi da je otvaranjem reciklažnog dvorišta učinila uslugu gradu Metkoviću.



"Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Metković je u 2016. godini morao imati reciklažno dvorište. U suprotnom bi Gradu Metkoviću kao jedinici lokalne uprave i gradonačelniku kao odgovornoj osobi prijetila novčana kazna od 100 do 300 tisuća kuna (grad) i 15 do 25 tisuća kuna za gradonačelnika", stoji u dopisu odaslanom gradskim vijećnicima, koji je još potkrijepljen novinskim tekstom s jednog dubrovačkog portala u kojem se govori upravo o kaznama za lokalne uprave koje nemaju reciklažno dvorište.

Međutim, gradonačelnik Dalibor Milan odbacuje takve tvrdnje te kaže da je tvrtka "Respekt" otvaranjem reciklažnog dvorišta u Ulici Andrije Hebranga učinila uslugu nesposobnoj Mostovoj gradskoj vlasti a nikako građanima i gradu Metkoviću.



– Uopće nije bitno je li tvrtka "Respekt" koristila ili ne sredstva iz Fonda za reciklažno dvorište. Problem je što njihovim postojanjem Grad Metković ne može tražiti novac za reciklažno dvorište na Dubravici. Drugi je problem što se mijenjao prostorni plan da bi privatnik mogao to otvoriti, čime je Grad Metković onemogućen u izvlačenju sredstava iz EU fondova – kazao je gradonačelnik Dalibor Milan, koji naglašava da Grad Metković može graditi vlastito reciklažno dvorište, ali vlastitim novcem.



– Zar nije sramotno da Grad Metković mora uložiti nekoliko milijuna vlastitih kuna, a mogao je aplicirati za EU fondove da nije omogućena izgradnja privatnog reciklažnog dvorišta – kazao je Milan.



– U ovoj priči nije bitna tvrtka "Respekt" već bivša gradska vlast koja je izmjenama prostornog plana pogodovala privatniku da kod zgrade suda u Ulici Andrije Hebranga izgradi reciklažno dvorište – rekao je Milan, naglašavajući da su se to reciklažno dvorište i sortirnica otpada trebali graditi na deponiju Dubravica.



– Ne znam je li u pitanju neznanje bivše vlasti ili pogodovanje privatnim interesima, vrijeme će pokazati – rezolutan je Milan, koji tvrdi da njemu ne smeta što tvrtka "Respekt" ima reciklažno dvorište već mu smeta što Grad Metković ne može dobiti novac da izgradi svoje na Dubravici.

Izmijenjen prostorni plan Izmjenom prostornog plana Metkovića privatno poduzeće steklo je uvjete da može imati vlastito reciklažno dvorište, koje je upisano u službeni očevidnik reciklažnih dvorišta u RH. Politika fonda za zaštitu okoliša je takva da ako grad već ima jedno reciklažno dvorište, privatno ili državno, nema potrebe za sufinanciranjem izgradnje drugoga.

Respekt: Dobro surađujemo sa Čistoćom Dopis vijećnicima Grada Metkovića smo poslali nakon učestalih napada na našu tvrtku i neistina koje se iznose na Gradskom vijeću. Iste se koriste za političko prepucavanje koje vodi daljnjem uništavanju poslovne klime u Metkoviću, koje je ionako na samome dnu u Hrvatskoj - poručili su iz tvrtke "Respekt". Predmetno reciklažno dvorište je uređeno na primjerenoj lokaciji koje propisuje Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, a to su gradske četvrti koje bi bile dostupne građanima a ne lokacije na udaljenim rubovima grada. Zbog toga se i zovu reciklažna dvorišta, odgovorio je na naš upit direktor "Respekta" Tomislav Mandić, naglašavajući da ovo poduzeće ima jako dobru suradnju s komunalnim poduzećem "Čistoća" te da se nada da će se iznaći i rješenje za uređenje reciklažnog dvorišta.