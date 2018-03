Veliki skandal u Gradu zbog erotskih scena u dubrovačkoj crkvi; Biskup: Tužit ćemo ih, neovlašteno su uzurpirali mjesto molitve; Oglasio se i fotograf koji je bio na snimanju

Ekipa njemačke akademije za film i televiziju Deutche Film und Fernsehakademie Berlin, snimala je proteklih dana u Dubrovniku studentski dokumentarni film "The Colour Nude".



Ne bi to bilo ništa čudno da fotomodel, beogradska spisateljica Vesna Knežević Ćosić nije bila gola, a dio ovih erotskih fotografija snimljen u dubrovačkim crkvama.



Snimateljska ekipa neovlašteno je ušla i u otvorenim dubrovačkim crkvama obavila snimanje, od čega je dio podijeljen na društvenim mrežama, pa je to podignulo na noge mnoge Dubrovčane koji su oštro reagirali na ovakvo nepoštivanje sakralnih objekata u Gradu.



Reagirao je i biskup Mate Uzinić koji je najavio i pravne posljedice za one koji su uzurpirali mjesto molitve:



- Duboko me ražalostilo to što je danas zbog vlastite promocije zloupotrijebljena otvorenost dubrovačkih crkava za snimanje neprimjerenih fotografija pod krinkom umjetnosti, na što ćemo morati medijski i pravno reagirati.



Moleći Gospodina za nas koji smo ovim povrijeđeni, s raspetim Isusom želim moliti i za one koji su to uzrokovali govoreći: "Oče, oprosti im, ne znaju što čine!" napisao je dubrovački biskup Mate Uzinić na svom Facebook profilu.







Za projekt je u Dubrovniku angažiran fotograf Stijepo Brbora koji je pojasnio svoju ulogu u ovom slučaju.



Podvlači da on nije niti organizator niti idejni tvorac spornog snimanja niti fotografija, te da je za sve bio angažiran isključivo kao fotograf, statist filma.



- Organizator je Filmska akademija iz Berlina koji snimaju eksperimentalni dokumentarni film o starijoj ženi koja se oslobađa, koja je buntovna i subverzivna, mada je takva subverzivnost tipična za mlađu populaciju. Rekli su mi da imaju sve dozvole, domaće producente iz Zagreba, a mene su angažirali samo kao fotografa i svi su materijali njihovi.



Riječ je o maloj ekipi žena, no ne znam jesu li imali dozvolu i za crkvu, ali bilo je tu usmenih dogovora - kaže Brbora, dodajući kako je ekipa vrlo organizirana, pa su tako nabavili i dozvolu za snimanje na gradskim zidinama koju nisu imali. Nije znao reći tko je pribavljao dozvole za snimanje u Dubrovniku.



- Svi drugi fotografi koji su nas fotografirali za snimanja morali su također potpisati određene dokumente. Sve je bilo vrlo pedantno, mislio sam da imaju dozvole - tvrdi Brbora.



Brborini kolege, dubrovački fotografi potvrdili su nam kako im je njemačka filmska ekipa zaista dala na potpis suglasnost da neće tražiti naknadu u slučaju da budu dio ovog dokumentarnog filma.



Kako su propustili zatražiti dozvolu baš za snimanje u crkvi gdje na svakom ulazu stoji upozorenje da se unutra ne ulazi niti u preslobodnim majicama ili kupaćim gaćicama, a kamoli gol, drugo je pitanje.



I njima kao uostalom i Brbori sigurno je bilo sasvim jasno da takvu dozvolu nikad ne bi ni dobili od Dubrovačke biskupije, naročito stoga što biskup svojedobno nije dopustio da se već planetarno poznata 'gola' scena "Walk of Shame" iz serije Game of Thrones snima ispred dubrovačke Katedrale.







Na društvenim mrežama se mogu pročitati brojni komentari. "Ako je ovo umjetnost ili nešto slično, ja sam sa nekog drugog planeta", "ovo je strašno i nemoralno do te mjere da tko je god ovo odobrio ili odobrava vrijeđa svakog tko ima malo vjere i dostojanstva u svom životu", "iskreno ostao sam bez riječi, ovo je u najmanju ruku dno vrijednosti koje sam poznavao, čak i da je fotomontaža degutantno je" - samo su neki od komentara ogorčenih građana.



Među stotinama komentara izdvajamo onaj dubrovačkih pjevača i humanitarca Stijepa Gleđa Markosa upućeno Brbori:



"Prijatelju moj, nije valjda da ti misliš da ćeš golotinjom pred Kristom isprovocirat Stvoritelja, možda naljutit a da ne pomislim ugrozit. Zna tebe Krist golog i bez da se skidaš. Zna on što je tebi u srcu i u pameti. Ne treba njemu odvjetnik niti branitelj.



Nije prijatelju tu riječ o tome što ti misliš. Taj Krist, nekog sad izvlači iz tjeskobne bolesti. Netko se nada njegovom zagrljaju. Gladno i bolesno dijete. Silovane žene, ubijeni ljudi, opljačkani, prezreni, napušteni. U teškim mukama umiru na njegovim rukama.



Jer ti koji su na mukama i koji u Isusu vide jedinu nadu, svjetlo i smisao su njegovi miljenici. Pa kad već uživaš u grudima žene pred kipom i simbolom nade takvih ljudi, što ne prošetaš onda pa ih ne posjetiš. Imaj takvu hrabrost pa se tamo skini. Tamo pokaži svoju golotinju i dokaži da ono što činiš ima smisla.



Prepoznaj svoju golotinju u odrazu njihovog oka pa ćeš spoznati prijatelju koliko si zapravo gol i koliko sam sebi štete činiš."



Reagirao je i dubrovački gradonačelnik Mato Franković.



- Oštro osuđujemo neprimjereno fotografiranje u vjerskim objektima. Poštujući umjetničke slobode i slobode izražavanja, držimo neprihvatljivim da se u pojedinim slučajevima one pokušavaju materijalizirati vrijeđanjem drugog i drugačijeg.



Kad su u pitanju filmska i TV produkcija, nepostojanje gradskih odluka koje će jasno definirati način korištenja javnim površinama i gradskim prostorima odavno smo prepoznali kao problem. Zbog toga radimo na aktu koji će postaviti jasna pravila ponašanja osiguravajući dignitet Grada kao mjesta iznimne povijesne baštine, grada slobode i međusobnog uvažavanja - izjavio je Franković, dodajući kako je ovaj slučaj pokazao da i Dubrovačka biskupija treba razmotriti uvođenje prihvatljivog oblika nadzora i zaštite vlastitih prostora.



Berlinski filmaši napustili su Dubrovnik, snimljeni film tek ćemo valjda vidjeti, no ako je cilj projekta bila medijska provokacija, može se reći da je plan uspio.