Kuzma Tomašić, načelnik Smokvice: Upola sam srezao sebi plaću, ušteđeno ću iskoristiti za kupnju dječjih udžbenika

Općina Smokvica smještena je u samom središtu otoka Korčule. Poznata je kao dom autohtonog bijelog vina pošip, a prema zadnjem popisu stanovništva ima nešto više od 900 stanovnika te proračun manji od dva milijuna kuna. Smokvičani imaju i najmlađeg načelnika svih otočnih općina, ujedno i jednog od najmlađih načelnika u Republici Hrvatskoj.



Kuzma Tomašić, 28-godišnji tehničar za mehatroniku, nakon dugih 25 godina u Smokvicu na vlast dovodi SDP, a sudeći prema brojnim reakcijama svojih sumještana, upravo je on zaslužan za vidljive pomake u kvaliteti života malog otočnog mjesta.



Načelnik Tomašić je odmah na počeku kampanje prepoznao moć društvenih mreža, njegov slogan "Kuzmu biraj, ništa se ne sekiraj" u početku su shvaćali kao šalu, no uskoro se proširio diljem otoka i postao zaštitni znak mladog kandidata.



Vrijednost društvenih mreža Tomašić pametno koristi i danas, u želji da demistificira političku vlast u Smokvici te ljudima pruži sve bitne informacije, svaki svoj načelnički potez dijeli postovima preko Facebooka, pružajući sumještanima mogućnost rasprave, ali i transparetnost rijetko viđenu u današnjoj politici.



Načelnik Tomašić je čovjek od naroda, a to se Smokvičanima posebno sviđa. Iako je svakodnevni rad u privatnom sektoru zamijenio kravatom i foteljom, nije se odrekao svojih dosadašnjih aktivnosti u društvenom životu.



Kao dugogodišnji član DVD-a Smokvica i danas ga možete vidjeti kako prvi ide na svaku intervenciju, a ove je godine zahvaljujući Tomašiću Smokvica dobila i svoju prvu adventsku kućicu uz zabavni program koji načelnik nije propuštao. Upravo on krio se iza maske Djeda Božićnjaka, koji je najmlađima dijelio novogodišnje poklone.



U kakvom ste stanju zatekli prilike u Općini Smokvica nakon dolaska na vlast ?



– Od 1993. godine kad je općina osnovana, samo jedan kratak period načelnik je bio nestranački kandidat koji je proizišao iz HDZ-a, a ostalih više od 20 godina bio je načelnik iz redova HDZ-a. Osim dva velika projekta, Muzej zlata i srebra te projekta izrade kanalizacijskog sustava, nisam zatekao nikakvih drugih konkretnih projekata. Generalni problem je što vlasnički papiri objekata i cesta nisu riješeni, a u ovih 20 godina sam očekivao da će biti, pa ne možemo aplicirati za EU fondove. Trenutno se najviše bavim tim pravnim poslovima kako bih izgradio temelje za daljnja ulaganja.



Što ste napravili u svom dosadašnjem mandatu?



– Iako moj mandat traje tek nešto više od sedam mjeseci, već smo napravili pola ciljeva s liste koju smo kreirali za iduće četiri godine. Prvo što sam napravio dolaskom na čelno mjesto općine je rezanje vlastite plaće. Računovodstvo mi je izračunalo plaću prema koeficijentu koji je koristio bivši načelnik, plaća mi je trebala iznositi nešto više od 12 tisuća kuna neto! Prvi tren sam promislio što bih sve mogao kupiti tim novcem, a onda sam donio odluku da se sreže na pola, moja plaća iznosi 6.115 kuna neto.



Novac koji ću uštedjeti iskoristit će se za kupnju udžbenika za djecu. Od ove godine djeca od prvog do osmog razreda u Smokvici imaju besplatne udžbenike, prvi razred financira Dubrovačko-neretvanska županija, ostalo općina. Smokvicu smo osvijetlili novom, kvalitetnom i jačom led rasvjetom. Prilikom kreiranja glavnih ciljeva u četverogodišnjem mandatu odlučio sam biti realan, ne želim ljudima obećati nešto što ne mogu ispuniti. Moramo pametno razmisliti i na koje projekte aplicirati budući da se EU projekti sufinanciraju s otprilike 85 posto, dok 15 posto financira općina. Petnaest posto se ne čini puno, no općina čiji je proračun manji od dva milijuna kuna za takve projekte mora dizati kredite.



U čemu vidite glavni potencijal Smokvice ?



– Smokvičani su uzorni vinogradari i sve bolji vinari, Smokvica je dom autohtone sorte bijelog vina pošip. U tome vidim veliki potencijal, no zbog današnjeg užurbanog životnog tempa, polja do kojih ne možeš doći automobilom se ne obrađuju. Prošle smo godine pokrenuli projekt uređivanja poljskih putova, a uskoro ćemo asfaltirati dodatna dva kilometra cesta kako bi olakšali pristupe vinogradarima i vinarima. Smokvica, s pripadajućim uvalama Blace na sjevernom i Brnom na južnom dijelu otoka, ima i svoju turističku priču.



Otkad je grupacija "Aminess" kupila hotel u Brni, podignula se kvaliteta ugostiteljske ponude, kao i privatnog smještaja, što nam je produžilo sezonu. Ove godine turistička sezona u Općini Smokvica trajala je od Uskrsa pa sve do polovine listopada, ostvarili smo gotovo 60 tisuća noćenja, što je gotovo šest posto više u odnosu na prošlu godinu.



Ovih dana završavamo i projekt uređenja centra Brne, postavit ćemo kamenu fontanu u obliku sidra izrađenu na Braču. Želja mi je da kameno sidro postane karakteristični znak Brne. Osim toga, u planu je i uređenje sportsko-rekreativnog centra u uvali Istruga pokraj Brne, koji će nuditi smještaj u bungalovima. No, kako bi se to ostvarilo treba riješiti problem otpadnih voda.



Koji su Vam glavni ciljevi u četverogodišnjem mandatu?



– Osnovni cilj je uređenje kanalizacijskog sustava Smokvica – Brna, a ovih dana nas čeka i potpisivanje ugovora i početak radova na projektu koji je vrlo dobro pripremila prošla vlast, a to je izgradnja Muzeja zlata i srebra, projekt vrijedan više od četiri milijuna kuna.



Što vidite kao glavni problem Smokvice i otoka ?



– Iseljavanje mladih ljudi koji odlaze na studije i ne vraćaju se na otok. Želim pozvati mlade obitelji da se vrate u Smokvicu, kompletna politika koju provodimo okreće se mladima. I sljedeću godinu svi učenici će imati besplatne udžbenike, a planiramo financirati predškolski odgoj djece u potpunosti, znači i vrtić će biti besplatan. Školske stipendije smo već povećali, a za svako dijete u Smokvici dobit ćete pet tisuća kuna.



Poruka za kraj?



– Čestitam svim Smokvičanima Dan općine i zaštitnice Gospe Kandelore, a svim gostima koji će danas sudjelovati u našim svečanostima želim dobrodošlicu. Moj primarni cilj je napraviti Smokvicu mjestom po mjeri čovjeka i mjestom zadovoljnih ljudi. Dat ću sve od sebe da u tome i uspijem.

Ulazak u politiku Kad ste se odlučili baviti politikom i kako je tekla vaša dosadašnja politička karijera ? U politiku sam ušao prije deset godina. Priključio sam se SDP-u jer je ta stranka bila najbliža mojim svjetonazorima. U ovih deset godina odradio sam dva mandata kao općinski vijećnik, u zadnjem mandatu kao potpredsjednik Općinskog vijeća, nakon čega preuzimam vodstvo smokviškog ogranka SDP-a, a uskoro i načelničku ulogu.