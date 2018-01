Stranci snimali video o Dubrovniku, užasnula ih cijena obilaska zidina. Brudet proglasili balkanskim jelom

Dvoje stranaca, Akina i Dustina, obilaze svijet, kušaju hranu u stranim zemljama i onda svoja opažanja objavljuju na youtube kanalu 'SoloTravelBlog' i drugim platformama. Prate ih tisuće followera diljem svijeta.



U videu kojeg su snimili u Hrvatskoj navode da su kušali "balkansku i hrvatsku hranu i to: Dalmatinsku pašticadu, Dalmartinski brudet i Crn i rižot".



Malo im je bilo previše za platiti 150 kuna za obilazak dubrovačkih zidina. No, na kraju su rekli da se isplatilo dati tako 'veliki novac' za obilazak Grada. Kažu da je pogled sa zidina prekrasan.



Potom su krenuli po dubrovačkim restoranima. Pašticadu su im naplatili 170 kuna za porciju. No, nisu grintali na cijenu jer je, kažu, bila ukusna. Akina je dala ocjenu tri od mogućih pet, a Dustin četvorku.



Porciju brudeta su im naplatili 190 kuna. Akina je tom jelu dala ocjenu četiri, kao i Dustin.



Porcija crnog rižota ih je u Dubrovniku zapala 95 kuna, a s njim su bili najmanje oduševljeni, ali su mu ipak dali ocjenu tri.



https://www.youtube.com/watch?v=jQYxeOAY3xk