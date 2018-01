Ideš preko Pila, nisi siguran u frizuru, puše vjetar i to, i onda - bum! - savršeno za provjeriti izgled u zadnjem momentu prije nego uđeš u Grad ili dočekaš tog nekog s kim se nalaziš. Ispred tebe se otvori velika, sjajna površina, s kao namjerno napravljenim malim staklenim dnom, baš kako bi ti stao i taj odraz bio samo tvoj. Kako smo već rekli, savršen za popravak u zadnji tren, odličan za selfie, super za sakriti se iza od vjetra ili sunca, ispred Dubrovčana i turista već se godinama s prvim kontaktom s Pilama stvara onaj čudan osjećaj: što ova kutija radi ovdje? Spomenik braniteljima, već se davno prožvakalo, neuspjelo je ultramoderno djelo. Pod neuspjelo ne mislimo naravno na rad arhitekta Igora Franića, već na cilj - nije uspio 'odati počast' izazvati ponos, veselje, nije uspio postati mjesto koje gledamo iščekujući ništa od navedenoga, posebno ne podsjećati na branitelje. Ali netko ga je izabrao, netko platio, netko postavio, za 10,6 milijuna kuna. I održavao za 550 tisuća kuna godišnje. I ipak podsjeća na nešto - neuspjeli arhitektonsko-urbanistički projekt plato Pile, čiji je natječaj raspisan 2003. godine.



Kocka mora, taj spomenik kako ga zovu i dalje, je jedan stari Windows koji je stalno zatvoren, koji nikad ne radi, a i ono malo što je radio, zabavljao je prolaznike neprekidnim rušenjem kompjuterskog programa koji je na tom ogromnom ekranu nasred Pila bio prolaznicima zabavan nekoliko minuta, taman da uletiš u autobus prije nego bi osjetio sram što je netko iz Dubrovnika mislio da će ovo biti pravi način zahvale braniteljima, pravi spomenik.



I već godinama govori se isto - spomenik bi se trebao izmjestiti s Pila, a na njegovo mjesto postaviti nešto primjerenije. Grad Dubrovnik ga ne može preseliti bez dogovora s autorom djela, iako je svima jasno da se arhitektonsko-urbanistički projekt plato Pile neće dovršiti, a čega je spomenik trebao biti samo jedan dio. Odlučili su na jednoj od davnih sjednica Gradskog vijeća vijećnici, a na zahtjev braniteljskih udruga, da se kao spomenik na Pilama mora postaviti nešto bezvremensko, primjerenije našem podneblju, od primjerenijih materijala kao što su kamen ili bronca.



Prolazi 11 godina od postavljanja spomenika, a pomaka nigdje. I ne, braniteljska se populacija više ne ljuti, ni ne smije na sve to. Općenito, Dubrovčani spomenik 'množe s nulom', osobito u sezoni kad je oko njega nemila gužva, i ama baš se svaki turist koji kroči nogom na Pile pred njim češlja ili udara selfieje.

Kroz godinu do godinu ipol spomenik bi se trebao izmjestiti, a na njegovo mjesto doći onaj pravi, obećali su krajem prošle godine iz gradske uprave.