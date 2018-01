Što su vam sve lagali o 'zdravom načinu života'? Nakon novogodišnjeg prejedanja donosimo vam drugu stranu priče o pomodnim lifestyle trendovima koji za neke mogu biti i pogubni

Koliko nas zapravo varaju? Koliko zaista ima istine u tvrdnjama da gluten, momentalno proglašen jednim od najvećih neprijatelja zdravlja, treba kompletno izbaciti s jelovnika? Trebalo li se slijepo pridržavati svakog novog zdravstvenog trenda i pretvoriti se u živi hodajući brojčanik kalorija, dnevno unesenih masnih kiselina, antioksidansa? Možda sve ono čime nas "zavode" svjetski gurui zdravog života, stvarajući pomodne globalne trendove, i nije toliko pravo i zdravo. Pa počujmo i neke malo tiše glasove koji nam žele pokazati kako neki od tako dobro reklamiranih režima zdravog života možda ipak nisu toliko poželjni. Štoviše, kod nekih ljudi mogu biti i pogubni.



1. Detoksikacija tijela



Popularni detox tretmani tijelu mogu donijeti mnogo štete, primjerice, izazvati probleme u probavnom sustavu, proljeve, nadutost, plinove, gubitak mišićne mase, slabost tijela, pad imuniteta. Tijelo ima svoje mehanizme za postizanje detoxa, ima jetru i bubrege, navode znanstvenici, upozoravajući kako pretjerani unos samo čajeva i određenih napitka može jako naštetiti zdravlju.



2. Hrana bez masnoća



Namirnice sa smanjenim udjelom masnoća nisu toliko zdrave, zapravo nikada ni nije dokazano da smanjuju broj bolesti srca, raznih vrsta tumora ili nekih drugih oboljenja. Tijelo masnoću traži, no ne u velikim količinama, stoga i malo masnog mesa, i naravno mast u prirodnom obliku, trebaju imati mjesto na jelovniku. U protivnom bi vas mogli susresti problemi s pamćenjem ili oni kožni, umor...





3. Hormonske injekcije



HCG dijeta bazirana na uzimanju hormona gonadotropina, te unosu samo 500 kalorija dnevno može biti pogubna. Kao posljedica može se javiti oscilirajući osjećaj silne potrebe za hranom, koji se izmjenjuje s etapama gladovanja. Neke od nuspojava ove dijete su i nadutost, bol u trbuhu, mučnina, osip, problemi s vidom i teško disanje.



4. Pojačani unos vitamina i minerala



Prijeđe li se granica mogu vas zadesiti povraćanje, proljev, ukočenost, glavobolje, slabost mišića, zamagljen vid, gubitak kose i lomljivi nokti, stoga vrlo pažljivo kod konzumacije ove vrste pripravaka. Dodaci ne mogu nadomjestiti vrijedne tvari iz hrane, ali zato mogu biti okidač za niz problema. A priznajmo, svi ih pijemo.



5. Kolon hidroterapija



Tko kaže da navodnjavanje tijela vodom s određenim dodacima preko gumene cijevi koja se uvlači u debelo crijevo donosi nevjerojatnu blagodat za zdravlje? Stručnjaci s Johns Hopkins Medicinea vele da te tvrdnje nemaju znanstveno utemeljenje, i da se tijelo, od kada je čovjeka, samo detoksicira. Stoga, ako nakon navodnjavanja kolona primijetite neravnotežu elektrolita, infekcije i alergijske reakcije, razmislite dobro prije novog tretmana.



6. Znojenje u sauna odijelima



Iako jako lijepo zvuči da se vježbanjem u sauna odijelima gubi masnoća, istina je da se pod slojevima plastike zapravo gubi tekućina. Stoga oprez, tretmani ovakve vrste mogu u određenim situacijama dovesti do jake slabosti, vrtoglavice, zbunjenosti, u najgorim slučajevima i kome, te smrti.



7. Bezglutenski način prehrane



U zadnje vrijeme gluten je kriv za sve, i to vrijedi, ali za osobe koje su na njega osjetljive, ili pate od celijakije. Ali zašto ga onda izbacuju i oni kojima ne smeta? Zbog trenda. Stoga ako ne spadate u kategoriju osjetljivih pazite, bezglutenska hrana je poprilično skupa, a može dovesti i do određenih nuspojava, nedostatka određenih hranjivih tvari, opstipacije, pada imuniteta…



8. Prehrana bazirana samo na voću i povrću



Kod ponekih ovakav režim prehrane može biti velika opasnost za zdravlje, budući da može izazvati nedostatak tijelu iznimno važnih nutrijenata, minerala, vitamina, primjerice vitamina B-12 i D vitamina. A bez toga dolazi do bolova u mišića, gubitka apetita, češće su ozljede kostiju, koje su sklonije lomovima…