Rodila dječaka, a tvrdi da nije znala da je bila trudna! Liječnica objašnjava ovaj čudni fenomen

Pažnju srpske javnosti zaintrigirao je neobičan slučaj iz Čačka. U tom je gradu u subotu na svijet došao zdravi dječačić težak dva ipol kilograma, a njegova 39-godišnja majka tvrdi da uopće nije znala da je trudna.

Za tamošnje medije o čudnom fenomenu 'nepoznate trudnoće' progovorila je ginekologinja Mima Fazlagić koji tvrdi da takvi slučajevi u praksi nisu nepoznanica.

- Često se dogodi da žene tek u šestom ili sedmom mjesecu trudnoće doznaju da su u drugom stanju. Dogodi se da to doznaju i pred sam porođaj - tvrdi liječnica te dodaje da se to događa bez obzira je li u pitanju prvorotkinja ili žena koje je već rađala, poput mame iz Čačka koja ima dvanaestogodišnju kćer.

Tvrdnje poput 'Nisam znala da sam trudna' čuju se, dakle, često u ginekološkim ordinacijama, a iza njih se krije nešto vrlo zanimljivo, objašnjava dr. Fazlagić.

- Žena zapravo ignorira da je trudna, a zbog čega to radi, to ovisi od slučaja do slučaja i tiče se same strukture njene osobnosti. Njeno ignoriranje može biti uzrokovano stresom, brigom hoće li uspjeti kao majka, životnom situacijom, okruženjem...- navodi liječnica.

Na pitanje je li moguće da trudnoća bilo koje žene protekne bez upozoravajućih simptoma, odgovor je negativan.

- To je nemoguće. U prvih nekoliko mjeseci menstrualni ciklus može se odvijati bez prekida, ali nakon toga on postaje sve oskudniji i potpuno se prekida. Maternica raste, postaje tvrda, grudi otiču, bolne su na dodir, beba se pokreće... Sve su to simptomi trudnoće koje neka žena može prihvatiti, a neka ignorirati. Znate, netko već sedam dana nakon kašnjenja ciklusa u glavi postaje 100 posto trudan, a netko to odbija prihvatiti mjesecima - kaže doktorica.

Kada je u pitanju veličina trbuha, koja je najčešće najjasniji signalizator trudnoće, ona varira od žene do žene, i ovisi od njene visine i težine, pa kako kaže ginekologinja, trudnički stomak ne mora biti izražen kod svake trudnice.

- Ono što je isto kod svake žene, to je veličina materice. I ona do 20. tjedna trudnoće naraste do pupka i može se opipati - podsjeća ginekologinja.

Dr. Fazlagić smatra kako je mama iz Čačka iz sebi svojstvenih razloga odbijala prihvatiti da čeka drugo dijete, a to što ni njena okolina nije primjećivala zankove trudnoće može, prema riječima liječnice, biti opravdano iz očiglednig razloga - nepostojanja 'velikog trudničkog stomaka' ili njenom vještinom prikrivanja istog.