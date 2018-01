Kasko na tjedan dana

Gušti su gušti i odlazak s ekipom ili obitelji na planinu mora služiti svrsi, da se svi dobro zabavite i opustite od svakodnevnih briga. Tijekom godine dovoljno mislite o financijama, pa planirajući skijanje, uz ne baš jeftine aranžmane i željenih par eura u džepu, nova oprema za skijanje, gorivo, cestarine, vinjete i zimske gume znaju iscrpiti i najpripremljenije. Statistike pokazuju da se hrvatski skijaši više ne usude putovati bez punog zdravstvenog osiguranja, jer ste dobro naučili da jedan lom na skijalištu može koštati kao cijeli trošak aranžmana. Bezbrižnost je sada tu i za vaše limene ljubimce koji vas vode na putovanje.



„Ovo je već treća godina da suprug i ja s djecom idemo na skijanje. Svake godine idemo automobilom jer oprema i odjeća koju nosimo se jedino tako može spremiti. Imamo i onaj dodatak na krovu, moj najdraži kufer, bez njega bi bilo teško. Kako baš nemamo iskustva s vožnjom u uvjetima leda i snijega, mene je svake godine hvatala panika a što ako nam se nešto dogodi autu na skijalištu, odnosno u naselju gdje smo smješteni. Ne izlaze mi iz glave oni viralni video uraci spretnih vozača koji kližu automobilima niz nizbrdicu i zaustavljaju se u drugom automobilu. I taj moj najdraži kufer i zimske gume i oprema za djecu su velika investicija, pa nam ne bi bilo svejedno da dođe do novog troška. Ove me godine skroz oduševilo kad sam vidjela u nekoj objavi da se sad može ugovoriti kasko za auto samo za tih tjedan dana u Croatia osiguranju, uz ono zdravstveno osiguranje koje i tako svake godine imamo. Ja sam vam to odmah ugovorila, auto je na mene, pa sam supruga oduševila i otišli smo nakon Božića bezbrižno na put. Iskreno, preporučujem svima.“ podijelila je s nama Jelena M. (42) iz Solina.Da bi se u potpunosti zaštitili, dovoljno je ugovoriti kasko AUTO PUT uz policu putnog zdravstvenog osiguranja, kao što je to učinila mlada solinska obitelj. Kasko AUTO PUT pokriva štete nastale kao posljedica prometne nesreće, krađe vozila, pada predmeta na vozilo, požara, udara groma, tuče, oluje te snježne lavine. Osiguranje se može sklopiti već od 165 kn isključivo na spomenutoj polici putnog zdravstvenog osiguranja Croatije kao dodatni rizik. Cijene ovise o snazi vozila u kilovatima (kW) i trajanju osiguranja, a više informacija dostupno je preko maila [email protected] ili na