Moda podno Biokova: jarkim džemperima Makaranke prkosile gnjiloj južini

Južina već neko vrijeme "dere" Dalmacijom, a s njom su i šanse za dobrim street style ulovom i manje. Nekako nema previše svita u šetnji gradom, svi su po kućama, u kafićima i nemaju volje "napraviti đir".



No, nije da se ne može vidjeti lijepog svijeta... sve što je potrebno jest dobra volja i osmijeh, a to što nosite onda posve pada u drugi plan.



Makaranke i Makarani uspješno su tako prkosili gnjiloj južini. Neki raspoloženjem, drugi odjevnim kombinacijama. Bitno je da se inatimo i zazivamo povratak sunca i toplijih dana. Kako se to radilo u Makarskoj pogledajte u fotogaleriji.