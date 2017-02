Želite veće grudi, punije usne ili duži i deblji penis? Evo koliko će vas ti zahvati koštati u hrvatskim klinikama

'Primamo sve kreditne i gotovinske kartice: American Express, Visa, Diners, Visa Electron, MasterCard, Maestro

Mogućnost beskamatne obročne otplate do 12 rata. Mogućnost obročne otplate uz kamatu od 6 do 8 % od 36 do 60 rata. Na gotovinska plaćanja nudimo popust od 5 do 10 posto.'



Tako se reklamira jedna od naših brojnih estetskih klinika, na čije zahvate sve više dolaze i stranci, posebice kada se radi o povećanju grudi, usana te korekciji nosa i usana.



Evo prosječnog cjenika estetskih zahvata kod nas.



ESTETSKA OPERACIJA OTKLONJENIH UHA – 5000 kn

ESTETSKA OPERACIJA NOSA – 10.000 kn

ESTETSKA I FUNKCIONALNA OPERACIJA NOSA (SEPTUM) – 12.000 kn

FACE LIFTING (klasična operacija sa zatezanjem SMAS-a) – 20.000 kn

APTOS LIFT (feather lift; ovisno o broju niti) – 6000 – 9000 kn

BLEFAROPLASTIKA gornjih vjeđa – 5000 kn

BLEFAROPLASTIKA donjih vjeđa – 6000 kn

BLEFAROPLASTIKA gornjih i donjih vjeđa – 10.000 kn

TRANSPLANTACIJA MASNOG TKIVA (lice, usne, duboke bore u 2 akta) – 8000 kn

DUBOKI KEMIJSKI PILING – 15.000 kn

TCA KEMIJSKI PILING – 3000 kn

EXODERM KEMIJSKI PILING – 18.000 kn

VIBROLIPOSUKCIJA uz zatezanje laserom podbratka – 7000 kn

REJUVENACIJA LICA, VRATA I DEKOLTEA (radiofrekvenca, frakcionirani laser) – 3000 – 4000 kn

HIJALURONSKA KISELINA 1 ml (svaki idući ml 1500 kn) – 2000 kn

BOTOX do 50 IU – 2000 kn

BOTOX više od 50 IU – 3000 kn



Estetske operacije dojki – u cijene je uračunato sve potrebno: pretrage, pregledi, operacija, anestezija, implantati s certifikatom, oporavak u jednokrevetnoj sobi uz medicinsku njegu, specijalni grudnjak koji se nosi nekoliko tjedana, kontrole



POVEĆANJE DOJKI 20.000 kn

PODIZANJE DOJKI – 15.000 – 18.000 kn

SMANJENJE DOJKI – 20.000 kn

LIPOSUKCIJA DOJKI – 8000 kn

GINEKOMASTIJA – 8000 kn



Estetske operacije na tijelu – u cijene je uračunato sve potrebno: pretrage, operacija, anestezija, kompresivni steznici, oporavak u jednokrevetnoj sobi uz medicinsku njegu, kontrole



VIBROLIPOSUKCIJA TRBUHA I STRUKA uz zatezanje kože – 12.500 kn

VIBROLIPOSUKCIJA NATKOLJENICA, POTKOLJENICA (uz laser) – 12.500 kn

VIBROLIPOSUKCIJA TRBUH I NOGE ZAJEDNO (uz laser) – 17.500 kn

VIBROLIPOSUKCIJA NADLAKTICA (uz laser) – 8000 kn

ABDOMINOPLASTIKA – 15.000 – 20.000 kn

FEMOROPLASTIKA – 11.000 kn

LASERSKA OPERACIJA PREKOMJERNOG ZNOJENJA U PAZUŠNIM JAMAMA – 7500 kn

LASERSKA OPERACIJA VENA (pod kontrolom ultrazvuka) – 8000 kn



Kirurški zahvat na spolovilu – u cijenu je uračunato sve potrebno: pregledi, pretrage, operacija, anestezija, kontrole



ŽENE

SMANJENJE MALIH STIDNIH USANA – 5000 kn

PUNJENJE VELIKIH STIDNIH USANA MASNIM TKIVOM (povećanje, 2 akta) – 8000 kn

SUŽENJE VAGINE KLASIČNIM OPERACIJSKIM ZAHVATOM – 15.000 kn

SUŽENJE VAGINE LASEROM – 3500 kn

POJAČAVANJE G-TOČKE – 3500 kn



MUŠKARCI

OBREZIVANJE (circumcisia) – 4000 kn

TESTIS PROTEZA – 10.000 kn

PRODUŽENJE muškog spolovila – 12.000 kn

PODEBLJANJE muškog spolovila (2 akta) – 8000 kn

PRODUŽENJE I PODEBLJANJE zajedno – 17.500 kn



Mali ambulantni zahvati laserom, ili klasični:



LASERSKA EPILACIJA NOGU – 1500 kn

LASERSKA EPILACIJA BIKINI ZONE – 500 kn

LASERSKA EPILACIJA RUKU – 700 kn

LASERSKA EPILACIJA PAZUHA – 500 kn

LASERSKA EPILACIJA LICA – 100 – 300 kn

LASERSKO ODSTRANJIVANJE KAPILARA NA NOGAMA – 500 – 1500 kn

LASERSKI TRETMAN AKTIVNIH AKNI – 100 – 300 kn

LASERSKO ODSTRANJIVANJE STARAČKIH PJEGA NA RUKAMA – 200 – 700 kn

LASERSKI TRETMAN PROTIV HRKANJA (3 tretmana po 1000 kn) – 3000 kn

LASERSKO ODSTRANJIVANJE BRADAVICA I MADEŽA (ovisno o broju) – od 100 kn

LASERSKI TRETMAN GLJIVIČNOG OBOLJENJA NOKTIJU – 100 kn po noktu