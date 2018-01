Boje interijera prema horoskopskom znaku: crvena paše Ovnovima, zlatna Lavovima

Ulazak u 2018. godinu označio je i prelazak s mekih pastelnih boja, koje su dominirale prošlom godinom, na dublje, bogatije boje koje bi, kad je uređenje doma u pitanju, trebale omogućiti sofisticirani preobražaj. Kombiniranje s materijalima poput baršuna tim bojama daje dodatnu ozbiljnost.



Ako ove godine (nakon skidanja blagdanskih ukrasa ili proljetnog čišćenja) planirate preurediti svoj dom ili neki njegov dio, i želite to napraviti u skladu s trendovima, ali niste sasvim sigurni kako to provesti u djelo, možda biste trebali u pomoć pozvati zvijezde. Ne celebrityje nego nebeske zvijezde.



Naime, Apartment Therapy, blog o stilu življenja i izdavačka tvrtka posvećena uređenju doma, pripremio je vodič o izboru boja u skladu sa svakim horoskopskim znakom, pa neodlučnima i to može biti zvijezda vodilja za preuređenje.



Svaki horoskopski znak povezan je s određenim bojama koje naglašavaju najpozitivnije aspekte osobnosti i osiguravaju harmoničan dom, dok odabir pogrešnih nijansi može dovesti do stresa i napetosti.



Ovan



Vatreni, strastveni znak povezuje se s crvenom bojom, a u 2018. to bi trebale biti nijanse dragulja poput rubina.



Bik



Ovaj znak je pun zemaljske energije koja mu daje prirodne zelene vibracije. Za dodatnu dubinu odabrane nijanse preporučuje se smaragdnozelena za bogate baršunaste prekrivače ili garniture za sjedenje.



Blizanci



Često povezani sa žutom i zelenom bojom, društveni, prilagodljivi Blizanci bi trebali odabrati mješavinu i odlučiti se za citrusne nijanse, primjerice za ukrasne jastučiće.



Rak



Uz ovaj intuitivni i sentimentalni znak sa snažnim osjećajem za dom i obitelj, definitivno idu neki tonovi dragog kamenja poput ametista, pa se i za zidove, primjerice, može odabrati raskošna grimizna nijansa.



Lav



Sjajni sunčani znak zaslužuje uživanje u zlatnom interijeru, a ni jedno lavovsko utočište nije kompletno bez jantarnožute sofe.



Djevica



Plavo-zelene nijanse predstavljaju savršenu ravnotežu između u zemlji utemeljene energije i mirne prirode ovog znaka, a dobro će se uklopiti nježna siva, pastelno zelena i bijela.



Vaga



Znak pun svježe energije dobro će se snalaziti u interijerima u zelenoj boji žada.



Škorpion



Kod ekstremnog, ćudljivog i strastvenog Škorpiona intenzivni osjećaji će sigurno biti dodatno naglašeni rubinsko crvenom bojom.



Strijelac



Kao i kod Raka, bogati tonovi ljubičastog dragog kamenja u skladu su s njegovom živahnošću, optimizmom i osjećajem slobode.



Jarac



Interijeri u boji safirne tinte odgovaraju Jarčevoj stabilnoj, pouzdanoj prirodi koja nije sklona rizicima, pa joj odgovaraju duboki plavi akcenti.



Vodenjak



Ove godine ovaj bi znak trebao zaroniti u morske dubine u potrazi za bogatim nijansama akvamarina, koje odgovaraju njegovoj intelektualnoj i altruističnoj prirodi.



Ribe



Zelene morske nijanse odgovaraju dubokim emotivnim vodama u kojima ovaj znak često pliva. Perceptivan i osjetljiv, ovaj znak zaslužuje živjeti u prostoru koji održava njegove osjećaje...