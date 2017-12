Običnim predmetima do neobične dekoracije: evo nekoliko ideja kako ove godine jelku ukrasiti igračkama, fotogafijama i čestitkama

Nakon što ste na stol postavili adventski vijenac i čekate da uskoro upalite i drugu svijeću, vrijeme je da počnete vaditi božićni nakit iz kutija i u vaš dom unesete potpunu blagdansku atmosferu. Ili još bolje - da mašti date na volju i odlučite sami izraditi ovogodišnje ukrase. Ako vam kreativnost nije jača strana, ne brinite, jer vam je vrlo malo potrebno kako bi vaš omiljeni kutak izgledao kao iz božićne bajke. Sve što vam treba je dobra volja, nekoliko sitnica ili iz kućne radinosti ili iz prirode, zatim božićna muzika u pozadini i vaši ukućani koji će vam pomoći u osmišljavanju i izradi novih dekoracija. Osim toga, tu smo i mi, i donosimo vam neke ideje kako bi vaši kvadrati izgledati čarobno.



Praznici definitivno mogu početi! Krenimo od jelke ili bora, onog umjetnog ili pak pravog.



Ako vam ispadanje iglica s bora izaziva noćnu moru i ne da vam se stalno usisavati površinu ispod njega, odlučite se za onaj umjetni. Mi smo svakako za to da ne pretjerujete i da usprkos tome što obožavate visoke jele, veličinu prilagodite kvadraturi stana. Izbor je šarolik, od zelenih jela, borova, do istih takvih prekrivenih umjetnim snijegom ili svjetlucavim iglicama. Ako ste, pak, ljubitelji primjeraka iz prirode, savjetujemo vam da ispod stalka ostavite lončanicu napunjenu vodom kako ne bi uvenuo brzo.



Spadate li među one kojima je klasičan bor dosadio, alternativnih je opcija toliko da ćete se, uslijed slatkih muka, teško odlučiti. Sigurni smo da ste na stranicama kataloga ili na internetu vidjeli poslagana drvca ili trakice u obliku bora, kao i druge ideje kojima se jelka uspješno imitira i zamjenjuje. Razne su varijacije na temu, nekad zalijepljene na zidu ili vise na konopcu.



Možda vam izgleda komplicirano, no ne može biti jednostavnije i brže. Otiđite s obitelji u prirodu i prikupite grane te ih savijte i posložite od vrha do dna, od najužeg do najšireg. Pomoću trakica ih povežite, pričvrstite i objesite na zidnu plohu ili gdje poželite. Riješili ste „teži“ dio, i sad vas čeka prava radost. Poigrajte se i okitite drvca kako vam god srce poželi. Nalijepite fotografije s putovanja, one iz djetinjstva, noćnih provoda, ili dragih osoba koje vam nedostaju, ne bi li i snjima na ovaj način proveli blagdane. Možete kombinirati i razglednice, markice, papire, dječje igračke, ma čega se god sjetite. Unesite i dašak prirode, pa ubacite i koji list, cvijet, voće. Mali naputak - poprskajte ih lakom za kosu kako ne bi uvenuli. Uvjereni smo da ćete se složiti da naranče i štapići cimeta na vašem boru mirišu i izgledaju kao idealna kombinacija.



Ako vam se ipak ne da slagati drvca, zašto se ne biste poigrali s lampicama i zalijepili ih na zid, također u obliku bora. Iskoristite fotke, razglednice, novine ili recimo kolaž papir? Tu je i pruće pomoću kojega možete svašta osmisliti. Posložite knjige i omotajte ih lampicama. Bor iz snova!



Kad ste odabrali idealan oblik i vrstu jelke, vrijeme je za ukrase, koje vam predlažemo da izradite uz pomoć ukućana, pri čemu će se, pogotovo vaši mališani, odlično zabaviti. Mogućnosti su vam u tome neograničene. Od sušenih krišaka limuna, naranača, cimeta, medenjaka i ostalih namirnica, nezaobilaznih u ovo doba godine, pa do rukotvorina od grana, tkanine, papira i drugih prenamijenjenih predmeta iz vašeg kućanstva. Zašto vam, recimo, dječji autić ne bi poslužio kao blagdanski svijećnjak? K tome dodate i pokoju grančicu bora, šišku ili mašnicu i imat ćete najoriginalniju božićnu dekoraciju. Slično ćete postići i uzmite li običnu žičanu vješalicu te o nju ovjesite kuglice, medenjake, papirnate zvijezde...



U staklenu vazu ili teglu ubacite lampice ili svijeće i unesite dašak romantike u svoj prostor, primjerice osvijetlivši predimenzioniranu zvijezdu od upletenih šiba. Poigrajte se i s lakom za nokte ili temperama pa obojite šiške, koje možete povezati trakom i od njih napraviti ukras za bor. Upravo su plodovi bora najzahvalniji materijal za blagdanske ukrase svih vrsta i namjena, stoga pripremite šarene trakice, sićušne kapice Djeda Božićnjaka i druge rekvizite ne biste li što bolje iskoristili potencijal ovog svestranog materijala.



Mnogi od vas bacili su u zaborav čestitke, koje su prenoseći dobre želje u sebi čuvale duh Božića. Ako čuvate stare čestitke, za njih u domu pripremitie posebno mjesto gdje ćete uživati u sjećanjima. I sami naopišite par lijepih riječi svakom članu obitelji te ih ubacite u čizmicu. Božićnu zvijezdu koja, sigurni smo, krasi svaki dom, pospite šljokicama ili je okitite lampicama, koje će jednako atraktivno izgledati na svakoj biljci u vašem domu, ili u dvorištu. Na papiriće napišite svoje želje, presavinite ih u kakav ukrasni oblik te ih objesite na bor ili izložite drugdje u domu... Nadamo se da će vam se ispuniti barem dio njih i da će vas neke od naših ideja nadahnuti da napravite vlastiti kutak za Božić snova!

Dječji Božić

U dječjim su soboma ili u kućanstvima s malim bebama posebno praktične alternativne jelke, kao i ukrasi koji se ne lome niti bodu. Krpena vreća u obliku trokuta, opletena ostacima tkanine od odjeće koju su mališani prerasli, te pokoja svjetlucava perlica, osim što djeluje atraktivno, ujedno je i olakšanje za kućni budžet, dok će šarene kuglice od papira i najmlađi sami lako zalijepiti na zid imitirajući oblik božićnog drvca. Kao idealni ukrasi nameću se oni izrezani od filca, a kao zabavna zajednička aktivnost redakcijski je favorit oslikavanje ukrašenog bora na platnu, koje će vam ostati i kao draga obiteljska uspomena.