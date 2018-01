Hrvatska je jučer pokazala šampionski pristup, a najveća snaga ove momčadi je kolektiv!

Bravo, momci! Sjajna pobjeda u utakmici koje smo se, bez obzira na nesumnjivu razliku u kvaliteti, ipak pribojavali.



No, otvaranje Europskog prvenstva hrvatski su rukometaši odradili na najbolji mogući način, pokazavši šampionski pristup koji bi trebao popločati put do konačnog cilja. Jedini šok priredila je ozljeda Domagoja Duvnjaka koji je u 57. minuti samo legao na pod i nije mogao nastaviti, ali po svemu sudeći radilo se o grču u listu, makar ostaje upitno o koliko se ozbiljnoj ozljedi radi i kako će utjecati na njegove daljnje nastupe.



Makar je EHF najboljim igračem utakmice proglasio našeg vratara Mirka Alilovića, u sinoćnjoj uvjerljivoj pobjedi nad Srbijom najbolji igrač bio je - kolektiv. Od prvog do posljednjeg zvižduka momčad je na terenu disala i igrala kao jedno tijelo, u kojemu su pojedini “organi” odradili nešto bolji posao, ali Uz Alilovića, koji čije su obrane u početnoj fazi dale neophodnu sigurnost momčadi, i koji se dva puta bacao na glavi izbijajući lopte upućivane prema praznoj mreži, jednu od istaknutijih rola odigrao je Luka Stepančić, nepogrešiv u šutu, u drugom dijelu Zlatko Horvat na desnom krilu, Luka Cindrić koji je nekoliko puta “izuo” protivničke igrače.



Izvanredan doprinos u obrani 6-0, koja je bila ključ odljepljivanja od Srbije nakon dvadesetak minuta igre, dali su u sredini obrambenog bloka Željko Musa i Jakov Gojun. I onda opet Domagoj Duvnjak u fantastičnom kapetanskom izdanju, dirigirao je igrom momčadi i na terenu i kad je sjedio na klupi, te animirao fanatičnu publiku u Spaladium Areni. Nadajmo se kako ga ozljeda neće udaljiti od terena jer takav kapetan s motiviranom “posadom” kakva je bila protiv Srbije može pokoriti sve oluje koje stoje pred momčadi Line Červara.