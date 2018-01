Ni na konferenciji za novinare nakon utakmice sa Srbijom nije se moglo daleko odmaknuti od ozljede Domagoja Duvnjaka.

I hrvatski izbornik Lino Červar kazao je kako je to pokvarilo ukupni dojam i izazvalo zabrinutost jer još nije poznata težina Duvnjakove ozljede. U pitanju je list desne noge, snimanje će pokazati je li nešto puklo i hoće li se uopće i kada kapetan hrvatske reprezentacije vratiti na teren.

- Pokušali smo ga mijenjati, vikali smo, ali nije čuo od goleme galame i bude u dvrani i onda se dogodila ozljeda, valjda je to bila sudbina - rekao je izbornik.

- Moram čestitati igračima na odličnoj utakmici, ne znam kako zahvaliti publici na atmosferi i navijanju. Ali moram naglasiti kako je to samo jedna utakmica, samo dva boda, od jedne utakmice se ne živi, ne treba nam euforija, moramo se pripremiti za sljedećeg protivnika, Island koji je odigrao odličnu utakmicu protiv Švedske, iznenadio pobjedom, ali ne one koji su pratili taj susret. Glavna karakteristika naše igre bila je odlična obrana i tranzicija koja je iz nje proizlazila, bili smo strpljivi i pomalo gradili razliku. Protivnik je pružio dobru igru, naročito u prvom poluvremenu. Bili smo borbeni, koncentrirani, igrali smo dinamično, atraktivno, bila je to velika promocija rukometa - rekao je hrvatski izbornik.

Njegov kolega, srpski izbornik Jovica Cvetković čestitao je hrvatskoj reprezentaciji na pobjedi i publici na navijanju.

- Čestitam svojoj ekipi na angažmanu, pokušali smo parirati Hrvatskoj i to smo uspijevali u prvom poluvremenu do dvadesete minute, odigrali smo korektno, imali smo problema u obrani, vratari nisu imali puno obrana, ali ne krivim ih, to su mladi vratari. Trebamo ovo sada zaboraviti, idemo dalje. Momčad se pripremila za svaki rezultat, izgubili smo, ali to je sport gledamo dalje, nema razloga da igrači mijenjaju raspoloženje. Bila je to prava muška utakmica, razlika na kraju je možda ipak bila malo prevelika - kazao je Cvetković.

I on i Nemanja Ilić su rekli kako je bilo super igrati u atmosferi koju su stvorili hrvatski navijači.

- Bilo je divno, sasvim normalna podrška publike svojoj reprezentaciji - rekao je Cvetković.

- Čestitam Hrvatskoj, mi ovu utakmicu moramo što prije zaboraviti, nismo bili u najboljem izdanju - naglasio je Ilić.