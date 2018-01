[VIDEO] Pogledajte kako je Miočić oteo pojas iz ruku Dana Whitea i poslao snažnu poruku čelnicima UFC-a!

Čitav borilački svijet slavi Miočića nakon fantastične pobjede protiv favoriziranog Ngannoua, a dobri poznavatelji prilika u svijetu slobodne borbe nisu propustili primijetiti jedan vrlo bitan detalj prilikom proglašenja pobjednika.



Naime, tradicija u UFC-u nalaže da pojas prvaku oko struka stavlja predsjednik organizacije, Dana White, ali čini se da se Stipi ova ideja baš i nije svidjela.



Nakon što je proglašen pobjednikom, okrenuo se prema predsjedniku UFC-a, uzeo mu pojas iz ruke i dao ga jednom od svojih trenera da mu ga stavi oko struka.



Ovo je bila snažna Miočićeva poruka čelnim ljudima organizacije koji ga od samih početaka ne tretiraju kako zaslužuje. Stipe je, za razliku od nekih drugih boraca, do titule morao najtežim mogućim putem i tek nakon što je uništio praktički svu konkurenciju dobio je šansu za borbu protiv Werduma u kojoj je uzeo pojas.



No, niti nakon što je postao prvak UFC se nije pretjerano trudio oko njegove promocije, a stvari su eskalirale upravo prije posljednje borbe u kojoj je organizacija gotovo pa isključivo promovirala Ngannoua trudeći se od njega napraviti novu zvijezdu zbog koje će ljudi plaćati PPV prijenose.



Stipe je, pak, imao drugačije planove i to je pokazao u oktogonu, a kad je došao trenutak da po, rekordni, treći put stavi pojas oko struka, napravio je ovo: