Stipe Miočić jednoglasnom odlukom slavio protiv Ngannoua i postao najveći teškaš u povijesti UFC-a!

Stipe Miočić jednoglasnom odlukom sudaca slavio je protiv francuskog gorostasa Ngannoua i ostaje UFC teškaški prvak!



Stipe je prvi borac u povijesti najteže divizije koji je pojas obranio tri puta i ovom pobjedom upisao se u povijest UFC-a i slobodne borbe.



Koliko je uvjerljiva bila Stipina pobjeda najbolje svjedoči podatak o 220-33 omjeru udaraca u korist prvaka koji je imao i 7 rušenja, a ukupno je pogodio čak 73% udaraca.



Iako mu kladionice nisu davale prevlike šanse, Stipe je u 5 rundi pokazao potpunu dominaciju nad Ngannouom. No, nije sve krenulo prema planovima njegova tima. U prvoj rundi, prema očekivanju, Ngannou je krenuo silovito i nekoliko puta dobro uzdrmao Miočića.



U ovoj rundi Stipe je ipak uspio i zadati nekoliko ozbiljnih udaraca, a rušenjem u sredinom runde vrlo vjerojatno i osigurati bodovnu prednost. U prvoj rundi borba je u nekoliko situacija bila veoma blizu kraja, a do pobjede su mogla oba borca. Gledali smo otvorenu razmjenu udaraca bez previše brige oko defanzivnih taktika. Stipe je prvi borac koji je na nogama preživio Ngannouve bombe, ali isto tako i prvi borac koji je ozbiljno testirao bradu Francuza.



Druga runda donijela je vidno usporenog Ngannoua što Stipe koristi i hrvačkim tehnikama kontrolira parter. Francuz je i u ovoj rundi bacio nekoliko opasnih udaraca, ali svake sekunde izgledao je iscrpljenije.



Bio je to samo uvod u treću, četvrtu i petu rundu u kojoj smo gledali apsolutnu dominaciju Miočića, posebno u četvrtoj rundi u kojoj je omjer udaraca bio 82-0 u korist američkog Hrvata.



Istekom pete runde Ngannou je doslovce jedva stajao na nogama, a Stipe je uvjerljivom predstavom u najtežoj borbi karijere pokazao da je jedan od najvećih boraca današnjice.





- Pogledajte ga koliki je, naravno da me uhvatio nekoliko puta. Prva runda je bila teška, ali onda sam preuzeo kontrolu. Ma, ništa to nije bitno. Uskoro ću postati otac, to je jedino bitno - izjavio je nakon pobjede Miočić.

We have NEVER seen Francis Ngannou like this before



Stipe Miocic has put on a champion's display #UFC220 pic.twitter.com/myfDxZLh4v — UFC 220 on BT Sport (@btsportufc) January 21, 2018



Inače, UFC 220 koji se noćas održao u Bostonu donio je i borbu za pojas u poluteškoj kategoriji. Sa svojim 10 godina mlađim izazivačem relativno lako obračunao se prvak Daniel Cormier koji je slavio tehničkim prekidom u drugoj rundi.



Izazivač Oedemir iz Švicarske dobro je otvorio borbu i u prvim minutama uputio nekoliko dobrih udaraca prema opuštenom Cormieru, ali kraj runde donio je preokret. Cormier je uputio nekoliko dobrih udaraca i uzdrmao Švicarca kojeg je potom uspio baciti na parter gdje ga je od sigurnog poraza gušenjem spasilo zvono.



U drugoj rundi Cormier ponovno Oezdimira baca na parter te vrlo brzo dolazi do pobjede tehničkim nokautom.



Nakon pobjede Cormier je otkrio i jednu ekskluzivu. Njegov timski kolega Cain Velasquez, jedan od najboljih boraca teške divizije, vratit će se u oktogon ove godine i mogao bi biti sljedeći protivnik Stipe Miočića koji je nakon pobjede pokazao što misli o politici čelnih ljudi UFC-a i nedostatku poštovanja koje su mu pokazali te je uzeo pojas iz ruku Dana Whitea i dao ga svom treneru da mu ga stavi oko struka.