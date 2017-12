Marino Biliškov: Puno je profesionalaca tu i ntiko ne želi izgubiti, to i je draž ovog turnira

Marino Biliškov nada se pobjedi svog Tropica protiv Tempere i jedva čeka finale s Camelom. Bivši obrambeni igrač Hajduka sprema iznenađenje za Ivicu Mornara... Evo kako je on najavio ovogodišnje izdanje turnira "Četiri kafića":

NAJSTARIJI

- Očito ja. Onda ću bit kapetan! Nadan se da ću imat poslušne momke.

NAJBOLJI

- Ne bi nikoga izdvaja. U malon balunu prostora nema puno, svaka greška može odlučit. Ekipa je značajnija od pojedinca, niko neće moć sam.

NAJSPREMNIJI

- To će se na terenu pokazat. Ja se sa svoje 42 godine osjećan spremno.

NAJNAPALJENIJI

- Livaja. U naponu je snage, pokaza je klasu i drago mi je šta igra za nas. Koliko god obrambeni igrač bija dobar, uvik je napadač taj koji rješava utakmice.

NAJTEŽE PODNOSI KLUPU

- Možda Kukoč. Iako niko ne voli bit na klupi.

IGRAČ ODLUKE

- Opet Livaja. Premda je možda taktička greška sve bacat na jednog igrača. Suparnici će sigurno bit koncentrirani na njega.

SKRIVENO ORUŽJE

- Trkački ćemo ih razoružat, zasjenit.

MOTO

- Trkom do uspjeha! Lipo je sudjelovat, sve to stoji, ali kad krene utakmica to padne u zaborav. Puno je profesionalaca tu i niko ne želi izgubit. To i je draž ovog turnira.

PROGNOZA POLUFINALA

- To je već riješeno. Dogovor je s Ogijen (op.a. voditeljem Tempere) da će nam pustit, za moju ljubav. Možda to nisan smija reć, haha...

PROGNOZA FINALA

- Veselin se Camelu u finalu. Volin kad je Mornar na drugoj strani. On je krasna osoba koja još ima štofa za balun. Ali zaustavit ću ja njegovu „biciklu". Ništa mu teže ne pada od toga.

PRIPREME

- Ja san u šoping maniji. Priđe se i tu puno kilometara. To će mi bit dovoljno za potribe turnira.

PROTIVNICI

- Nasluša san se od Mornara i Putnika da je Camel jak, pa naša ekipa nije tako zvučna ka njihova. Ali meni je draže igrat protiv jačih, slađe ih je pobijedit! U Camelu imaju puno utakmica, godina i kila! Valjda će bit spremni za turnir. Mi idemo punih pluća po obranu naslova.

TAKTIKA

- Dok je nula primljenih golova, dobro je. Idemo dat gol više, ali tribat će nam talijanska taktika, čvrsta obrana.



TROPIC

Vjekoslav Tomić, Nenad Uvodić, Marino Biliškov, Goran Milović, Branimir Cipetić, Tonči Kukoč, Dario Marinović, Josip Božinović, Marko Livaja, Marin Tomasov, Mate Bugarija, Luka Aničić, Matej Šimić, Ivan Primorac. Trener: Zlatko Dalić. Voditelj: Gordan Boljat. Teren: Tomić, Milović, Biliškov, Marinović, Kukoč, Livaja.