'Četiri kafića' još jednom će ponuditi dobar nogomet, prave face, izvrsnu zabavu i radost za publiku

Neće biti Stanka Poklepovića, Špace našega, sa suzama je otklonio tu mogućnost u razgovoru sa svojim bivšim pulenom Ivicom Mornarom, zahvalio se na pozivu, ali na Svetog Stipana neće moći doći, radi zdravstvenih smetnji radije će šjor Stanko ostati kod kuće, doći do Gripa bio bi prevelik štrapac za njega, makar bi za "Četiri kafića", e da može, daleko potegao...

Sjećamo se kad je jednom podigao visoko pirju, kao trofej, pirju su mu darovali kao sinomim njegove taktike u slavno doba prodora Hajduka u skupinu Europske lige, šjor Špaco je na Gripama doživio ovacije. Sad će mu se pljeskati kad ga spiker spomene, a njemu će kod kuće zasuziti oko...

Nesumnjivo, 16. Memorijalni turnir "Dino Petrinović", poznat kao humanitarna malonogometna akcije "Četiri kafića" ponudit će u utorak dobar nogomet, prave face, izvrsnu zabavu i radost za publiku.

Dolazak su potvrdili velikani, od vedeta Hajduka do posebnih gostiju, izbornika Zlatka Dalića, Roberta Prosinečkog, Marija Stanića, Dade Prše, do navijača Hajduka, ali danas u redovima suparničkih klubova, Filipa Bradarića i Nikole Mora.

Bit će zanimljivo, uz nezaobilazni humanitarni aspekt turnira, prihod se donira...

Revijalnu utakmicu će odigrati članice ŽNK Marjan, čiji je voditelj Jozo Pirić najavio mogućnost da prvi put zaigra i njihova predsjednica, reporterka HRT-a Mirta Šurjak, za posebni gušt publici.

Turnir Četiri kafića - Memorijal Dino Petrinović

Utorak 26. prosinca, Velika dvorana SC Gripe

Tropic - Tempera (16)

Camel - Kauri (16.50)

Revijalna utakmica ŽNK Marjan

Finale 18.30 (prijenos HRT 2)