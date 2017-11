Ispisale povijest hrvatskog ragbija: tri djevojke sudile utakmicu muškarcima

Susret osmog kola Prvenstva Hrvatske između Nade i Zagreba danas je ostao zabilježen kao prva utakmica u povijesti hrvatskog ragbija na kojoj su pravdu dijelile tri sutkinje. Glavna sutkinja Petra Drušković prva je hrvatska sutkinja, te jedina sutkinja u regiji s međunarodnim ragbi 7 i ragbi 15 certifikatima, a svoju prvu utakmicu Prvenstva Hrvatske sudila je 2014., na susretu Sinja i Mladosti. Petra je tada napravila veliki korak za razvoj ženskog suđenja, ali i ragbija općenito te otvorila vrata svojim kolegicama, danas pomoćnim sutkinjama Franćeski Pleštini i Margariti Mratović.

- Zadovoljna sam kako je prošla utakmica, a komunikacija s curama bila je super. Franćeska je do sada sudila razvojna ragbi 7 natjecanja, dok je Margarita nedavno položila ispit i odmah se pokazala kao veliki potencijal,, obje su mlade i perspektivne sutkinje te me veseli vidjeti kako će napredovati. Po Europi stalno gledamo sudačke timove od tri žene i danas smo to konačno ostvarili i kod nas - rekla je Petra te nadodala kako je cijeli dan prošao u pozitivnoj atmosferi te kako su ih svi primili s puno poštovanja i podrške.

Zbor ragbijaških sudaca ovako je na simboličan način obilježio i današnji Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama te nastavio dugogodišnju inicijativu i uključenost Hrvatskog ragbijaškog saveza u ovu problematiku.

Dvoboj prve i posljednje momčadi ljestvice završio je rezultatom 50:5, a unatoč visokoj razlici, mladi Zagrebaši pružili su dobar otpor aktualnim prvacima te na poluvrijeme otišli sa solidnih 19:5. Nada u nastavku susreta uvodi nekoliko prvotimaca koji su susret počeli s klupe te rutinski privodi utakmicu kraju.