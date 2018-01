Dragan Bender odigrao je utakmicu karijere protiv Oklahome City Thunder.

U pobjedi Phoenix Sunsa na domaćem parketu (114:110) mladi Hrvat je odigrao je 39 minuta, zabio 20 koševa uz šest skokova, četiri asistencije i tri blokade.

Dragan talks with the media after his highlight night. pic.twitter.com/uKmg1Ddeoq