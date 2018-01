Hajduk je Rumunju rezervirao sobu u hotelu, ali konačnog dogovora nema

Hajduk još nije dogovorio sve detalje oko prelaska rumunjskog braniča Filipa iz bukureštanskog Dinama, pregovori traju, pa premda se čuje kako je soba u hotelu Kempinski u Antalyji rezervirana za Rumunja, naravno u taboru "bijelih", ipak nema značajnijeg pomaka ka rješenju. Barem ne još.



Sudeći po indiskrecijama iz rumunjskih medija nastavlja se povuci-potegni.

1. Hajduk želi smanjiti odštetu;

2. Steliano Filip želi povisiti plaću.



Sve zvuči vrlo logično: Hajduk ne pristaje olako da odšteta bude 400.000 eura, nego je nastoji još više sniziti. U trenutku je Filip za Dinamo vrijedio i milijun i pol eura u ranijem prijelaznom roku (ali nitko nije dao), a sad se cijena spušta. Premda je sigurno da je Hajduk stavio obje ruke na rumunjskog braniča, to ne znači da bi odmah izbrojio 400.000 eura što bi bila iznimna suma odštete u posljednje vrijeme.



Hajduk bi odštetu spustio, za početak na 300.000 eura, a možda može i niže. Umijeće pregovora. Sumu od 300.000 eura kao zahtjev Hajduka spominje rumunjski Digi.sport.



Prisjetimo se, za Hamzu Barryja je Hajduk isplatio cca 250.000 eura kad ga je otkupio i to je dosad, u zadnje vrijeme, nakon angažmana Zvonimira Kožulja iz Širokoga za 200.000 eura prije godinu i pol bila najveća odštetu koju su "bijeli" platili.

Za Georgi Terzieva i za Marka Ćosića, podsjetimo, prošlog ljeta, nisu željeli zavlačiti ruku u blagajnu.



Istodobno, Steliano Filip, je ljetos mogao u Dynamo Kijev za 800.000 eura, Dinamo Bukurešt je pitao milijun i pol, transfer je propao, a u Dynamo Kijev je u međuvremenu na poziciju lijevog braniča stigao Josip Pivarić iz zagrebačkog Dinama.



Filip od Hajduka, koliko se čuje, traži bolju plaću od ponuđene. Nedavno je postao otac i zbog svoje obitelji želi iskoristiti priliku. Filip navodno traži mjesečnu plaću od 25.000 eura, a Hajduk mu nudi 15.000 eura.



Međutim, vrijeme je rastanka Filipa i bukureštanskog Dinama, znaju to sve tri strane, pa se zato i natežu oko detalje ugovora, s vjerom da će se posao dovršiti.



Steliano Filip je ranije imao kombinacije da ode i u Karabukspor, Qarabag, Antwerpen, čak i Ludogorec, nije otišao...