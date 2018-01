Novi ugovor ili prodaja: ponajboljeg igrača Hajduka traži pola Europe

Kapetan Hajduka Zoran Nižić je tražena roba. Potencijalni reprezentativac je faca s tržišta. Ujedno je i Hajdukov adut za popis izbornika Zlatka Dalića na Mundijal, gdje će mu najveća konkurencija - kako upasti među čarobna 23 - po svemu sudeći biti Duje Čaleta Car i Filip Benković.

Hoće li ga Hajduk prodati. Kao i Ante Erceg: sve neće, neće, neće i onda je momenat da se poentira dobra zarada i iskoristiti trenutak za 29-godišnjake...

Ako recimo Sampdoria, stavi dva milijuna eura na stol, sami recite i odvagnite je li mudro takvo što odbiti? Naravno, ako se usmene najave oživotvore, konkretiziraju. Bilo bi lijepo otići u Rusiju. Lakše je Nižiću da u proljeće igra redovito, nego da sjedne na klupu Sampdorije ili ode u turski Göztepe, malo izvan radara.

Nova ponuda, interes iz Engleske, ostavila bi sve opcije otvorenima. Naime, Crystal Palace se kao najnoviji pojavio u kolopletu zainteresiranih, a po informacijama posrednika iz Engleske Crystal Palace sondira teren kako da ga eventualno kupi odmah, a možda uzme tek na ljeto.

Od 1. srpnja bi se lakše moglo do famozne radne dozvole za englesko tržište nogu, a što je - evo točno prije dvije godine - spriječilo da Lovre Kalinić ode u Aston Villu.

Ovako bismo saželi Nižićev trenutak:

1. Turski Göztepe nikako ga ne otpisuje iz planova, premda se još u kolovozu njihov gazda Mehmet Sepil vratio iz Splita i Hajdukove kancelarije pokunjene glave i praznih ruku. A stavio je Nižiću pola milijuna eura na stol. Hajduku je bilo malo, htio je u No, kontakti su otvoreni, gazda kluba, vlasnik šest naftnih polja u Iraku volio bi s Nižićem učvrstiti mjesto u gornjem domu turske lige.

2. Sampdoria, nije šala, stavlja Nižića (s još nekolicinom, doduše), na popis želja; javno, preko “sajta” sasvim bliskog klubu. Ne kriju da s Nižićem žele obaviti razgovor težak cca dva milijuna eura ne bi li im osnažio stopersku liniju.

3. I sad Crystal Palace. Vijest se kotrlja engleskim specijaliziranim mercato-portalima, Ujedinjeno kraljevstvo zna za Nižića. Igrač, kažu,koji je tri godine bio u Belgiji, a sad je već pet godina u Hajduku. Pet godina!? Brzo je prošlo od prvog ugovora s “bijelima”.

Vratimo se na početak priče: Hajduk je rekao da je pri kraju dogovora i potpisivanja novog ugovora s Nižićem kojeg su mu obećali još kad su mu uskratili odlazak u Tursku. Možda se samo takizira glede tajminga objave dogovora, kao kod Futacsa. Jer, Nižić je ionako mirno, kapetanski rekao kako je “fokusiran samo na Hajduk”, a drugo što bude, bit će.

Znači problema nikakvih nema. Ako netko od ovih što ga mjerkaju diljem europskih paralela i meridijana bubnu nešto na stol, kao za Ercega, nešto opipljivo, nije li plan uzeti još dva milijuna eura, to je vrabac u ruci, a golub ako sleti na ljeto... Ili ipak čekati Rusiju, Mundijal i novo miješanje karata?

Nije prvi put da to pišemo, ali je novost interes Crystal Palacea što bi moglo pogurati “bijele” da brže (raz)otkriju planove glede Nižića. ∙