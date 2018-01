Borja Lopez: Zaljubio sam se u Split. Sviđa mi se zaluđenost Hajdukom, to me motivira

Borja Lopez, Hajdukov stoper iz Španjolske, stigao je ljetos iz Barcelone kao ekstra-pojačanje. U početku je bio odličan, kasnije ne toliko dobar, prošao je amplitude uspona i pada.

– Znam da mogu i moram bolje. Nije bilo loše kad sve sagledam, dobro sam počeo... Ali nije to mojih sto posto. Nisam sasvim zadovoljan. S novom sezonom, nakon što sam se sasvim adaptirao, bit će svakako boljih utakmica – priča nam Borja, u pauzi između dvaju treninga na Poljudu.

Je li bio problem što ste utrčali usred sezone iz Barcelone, na pripreme na Pohorje? Bez odmora...

– Bila je teška sezona, bez prekida, zahtjevna, duga...

Može se reći da vam je dobro došao predah i sad iznova pripreme?

– Da. Može se reći.

Kako gledate na vaših sedam mjeseci u Hajduku?

– Dolazak u Hajduk za mene je pun pogodak. I nadam se da ću dugo ostati ovdje (ima ugovor do 2020. godine, op. a.). Pamti se silna emocija na europskim utakmicama, izuzetan doživljaj s Evertonom... U prvenstvu je bilo slabijih trenutaka. Ali, dobra smo ekipa i nadam se dobrom proljeću. Onako kao što smo jesen silovito završili. S trenerom Kopićem. I da probamo svakako osvojiti kup. Što se tiče grada, mogu vam reći da sam se baš zaljubio u Split, baš mi odgovara taj vaš ambijent.

Kako zaljubili...?

– Pa kao da sam u Barceloni. Nema ljepšeg zalaska sunca... Kad god sam u prilici, budem uz more, od popodne, kad nije utakmica ili da sam na treningu, ja volim prošetati. Biti na Rivi u trenutku kad sunce zalazi. Sviđa mi se i hrana, riba, a ljudi me simpatiziraju, prepoznaju i baš su zaluđeni nogometom i Hajdukom. To mi se sviđa, ta emocija motivira.

Nije sve bilo bajno?

– Nije, bilo je teških trenutaka kao kad smo izgubili od Rudeša. To mi je neshvatljivo i dan danas.

Carrillo je platio odlaskom, vaš zemljak?

– Joan Carrillo je sigurno dobar trener, čuli smo se i za Božić, zaželjeli sve najbolje, ja njemu u novom klubu Wisli iz Krakowa. Nakon Evertona dogodio se pad. Toliko smo dali za prolaz u Europu... Sad s novim trenerom Kopićem pokazujemo novu perspektivu i popravak.

Ako se proda Nižić, ostajete vi kao zapovjednik obrane?

– Mislite da ide? Ja ne znam o tome... Imam dobre suigrače. Tu je sad i Carbonieri, oporavlja se. Mislim da će obrana svakako biti dobra.

Koja vam je najbolja utakmica?

– Protiv Evertona! Želim uvijek tako igrati. A najlošija? Rudeš je bio trenutak kojeg se ne želim sjećati. Želim misliti na atmosferu protiv Brondbyja, Evertona, Dinama, to nas vuče naprijed.

Tko vam je bio najnezgodniji protivnik? Jeste koga posebno upamtili?

– Paaa..., svaki napadač koji igra za Dinamo i Rijeku. Oni su najopasniji.

Gdje ste bili za praznike?

– U Barceloni nekoliko dana, a onda kod kuće u Gijonu. S obitelji...

U Splitu ste sami?

– Zasad. Vjerujem da će mi se pridružiti obitelj kad se vratimo s priprema u Turskoj. Ispričao sam im koliko je lijepo ovdje pa da i oni to vide i dožive. Prekrasan grad i fantastične navijače.