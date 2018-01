Otkrivamo tko je Michele Šego, hajdukovac kojeg je 'Guardian' uvrstio među najtalentiranije igrače u Europi

Michele Šego je na lansirnoj rampi Hajduka, nailaze godišta novog milenija, tisućljeća, a Šego, rođen 2000., 5. kolovoza, predvodnik je novih generacija.

Već neko vrijeme nestrpljivo čekaju u Poljudu kad će generacija 2000. čvršće kročit nogom na scenu. Otprije se govorilo kako godišta ‘98., ‘99... nisu pretjerano izdašna i da su u dvorištima rivala brojniji talenti rođeni u smiraj 20. stoljeća. E, ali kad nastupi doba rođenih 2000., onda će i “naše dice” biti više.

Za početak - Šego:

- Velika mi je čast što treniram s prvom momčadi i s takvim igračima kao što je Almeida. Trudim se, naporno je, ovo mi je stepenica više, ali sam motiviran i te kako. Ovo su mi prve pripreme s prvom momčadi, životni san mi je debitirat za prvu momčad Hajduka.

- Ako ne uspijem odma’, nastavit ću se ja trudit kroz drugu momčad. Tek sam na početku. Je li rano vidjet ćemo, fizički sam u juniorima uvijek bio među boljima – kazao nam je na startu, razbijajući tremu razgovora.

Odmah ćemo konkretnije: kako bi ti sam sebe opisao?

- Napadač.

To znamo, nego lijevo krilo, jer davao si golove Novigradu, čak tri nedavno u prvenstvu druge lige, s lijeve pozicije.

- Jesam, ali ja sam više špic. Pravi špic.

Kakav špic?

- Brz.

Koliko brz?

- Dosta brz!

Jesi li najbrži?

- Mislim da sam tu negdje s Juranovićem.

Tko ti je idol?

- U Hajduku Vlašić dok je bio, a od stranih Drogba.

Što ti je najdraže od Vlašića?

- Sviđa mi se njegov dribling, kako u prvom koraku pobjegne, napravi višak. Teško ga je čuvati. I golovi što zabije...

Porijeklom iz Broćanca

Ako voliš Drogbu, onda preferiraš englesku ligu?

- Pogodili ste, Chelsea, ali rano je za to. Fokusiran sam da se probijem do prve momčadi Hajduka. To mi je životni san.

Šego, prezime, odakle ste?

- Porijeklom iz Broćanca, kod Konjskog.

A Michele, malo neobično, talijansko ime, to smo već jednom otprije objasnili, u rujnu 2016. na premijernom predstavljanju, ali da ponovimo?

- Po obiteljskom prijatelju iz Umaga.

- Dogodi ti se da te pročitaju krivo?

- A je, kažu mi Mišel... zapravo je Mikele, tako se čita.

U Španjolskoj bi bio Mičel. Glavno da te upamte po golovima, spominjao si i Vukušića, Ohandzu.

- Tako je. Ohandza je ubitačan napadač. Mogu lijevo, desno...

Pozicija je lijevo krilo, desna noga, ulaz, pa u suprotni kut. A la Del Piero. (smješka se)

Obitelj velika podrška

Shvatili smo, nego kako škola ide?

- Pohađam privatnu turističku školu Wallner na Pazdigradu.

A Guardian što je napisao, izabrali Englezi da si među 60 najtalentiranijih igrača Europe?

- E, to je za mene bila velika stvar, javio mi prijatelj, da je objavljeno.

Koji prijatelj?

- Antonio Jurko. I on igra nogomet, bili smo skupa u Adriaticu. Kaže mi on, izašla ti je slika, veliki izbor, priznanje... Shvatio sam da je to nešto posebno i to mi je samo motiv više.

I za kraj?

- Obitelj mi je velika podrška. I cura. Obavezno cura. Nećemo joj reći ime, ali znat će ona...

I to je važno. U 18. godini, s obje noge je na zemlji, ali brz, predvodnik novog vala! Kažu novi Vlašić, a la Del Piero. Nemojmo ga opterećivat. Neka bude – Šego.