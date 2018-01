Hajduk broji za sada odlaske, ali je trener 'bijelih' optimističan: Intenzivno radimo, vrlo brzo ćemo dočekati prvo pojačanje

Ciljevi koji su postavljeni pred nama su i rezultatski i što se tiče promocije igračkog kadra. Želimo osvojiti što veći broj bodova, uz kvalitetan start i vidjeti koja je granica do koje možemo doći. I potom želja da dođemo do finala kupa, da osvojimo trofej. Kroz trenažni proces želimo uključiti što više mladih igrača i da vidimo koliko su u stanju nametnuti se. Proljeće mora donijeti kvalitetnu igru i energiju i pripremu za ljetnu sezonu – objavio je trener Hajduka Željko Kopić.

Hajduk je, dakle, utrčao u novu sezonu, Kopić je održao sastanak s igračima još u nedjelju navečer, a onda su u ponedjeljak službeno, javno počele pripreme: trening na glavnom travnjaku u 18 sati. Novinarima su se obratili trener Željko Kopić i kapetan momčadi Zoran Nižić, Kopić je govorio:

- Počeli smo s testiranjima na Kineziološkom fakultetu, do kraja tjedna smo ovdje, a onda idemo u Tursku. U nedjelju igramo protiv Varteksa u Poljudu. U srijedu će nam se priključiti tek Hamza (Barry, op. a.) i Ohandza, te Futacs. Priključili smo i nekolicinu naših mladih, da dobijemo i u tom dijelu što jasniju sliku. S nama je i Stanko Jurić, kapetan Dugopolja, vezni, naša je skautska služba procijenila da zaslužuje priliku – objavio je trener.

Nema više Ercega, znači li to prelazak na 4 – 4 – 2?

- Ne znači. Želim se najprije Anti zahvaliti na svemu što je dao. Što se nas tiče prijelazni rok je tek počeo i vidjet ćemo što ćemo uraditi. Nije sustav presudan, nego zajednička ideja u igri. Mi smo igrali razne sustave, pa ćemo i dalje tražiti uigravanje bez obzira na sustav.

Što biste vi željeli od pojačanja, ako ode još i Nižić...

- Na svakodnevnoj bazi razgovaramo, sa sportskim direktorom (Mario Branco, op. a.). Intenzivno radimo. Vrlo brzo ćemo dočekati prvo pojačanje! Međutim, nisam za to da dovedemo samo da bismo doveli, nego da zajedničkom procjenom dovedemo najbolje. U pripremama ćemo dosta raditi na fazi uigravanja i baviti se taktikom...

Rekli ste da ćete napraviti specifičan režim ove zime da to budu jedne godišnje pripreme?

- Naravno da i ljetni period traži pripremu, ali bitno mi je sada da igrači maksimalno ispoštuju sve preduvjete, pa da na to naslanjamo treninge u natjecateljskom periodu...

Upitan o dugoročnim planovima, Kopić se slatko nasmijao, od srca:

- Teško mi je govoriti o dugoročnim planovima, to je teško u Hajduku – nasmijao se. - Kad sam dolazio, rekao sam da se želim baciti na glavu odmah i na posao. Iz dana u dan. I tako se postavljam i danas. Dan po dan. Kamo sreće da ostvarimo sve moguće ambicije i da se pripremimo za novu sezonu, potučemo se i za titulu, i za kup, i za Europsku ligu. Sve to želimo. Ali, prvo današnji trening, pa Cibalia, pa Dinamo, pa Lokomotiva, sve to jedno po jedno determinira što će se u budućnosti događati – rekao je Kopić.

Kapetan Zoran Nižić samo je dodao:

- Dosta smo se odmorili i jedva čekamo da počnu pripreme i da se maksimalno pripremimo. Pitate me o prodaji? Koncentriran sam na Hajduk i na svaki idući trening. Nisam se nikad previše bavio što će biti u budućnosti... - nije se dao uvući u drugačije procjene.