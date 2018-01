Ciljevi i nade Hajduka u ovoj godini: Kup, Euroliga i 40.000 članova...

Kakva će biti Hajdukova 2018. godina? Prethodna je bila oslikana uglavnom svijetlim tonovima, na više razina, osim što je izostao podvig protiv Evertona pa da se uđe u skupine Europske lige, a izjalovila su se i obećanja funkcionera i nade navijača da se lider na vrhu, ma tko to bio, aktualni lider Dinamo ili prvak Rijeka neće udaljiti na više od sedam bodova.

Baš ta razlika između podnošljivih(?) sedam (7) i aktualnih 12 bodova manjka stvorila je animozitet najžešćih navijača spram aktualnog vodstva kluba, te momčadi.

No, postignuća na financijskoj razini, te podizanje infrastrukture uz solidan rezultat čine 2017.godinu pozitivnom.

Kakva je nastupajuća godina?Odvojili smo nekoliko segmenata na što će se bazirati pozornost javnosti i navijačke mase:

1. Osvojiti Kup - bio bi to melem na aktualne natjecateljske rane, premda je Hajduk drugi i tako visoko nije bio već nekoliko godina, ali je Dinamo odmakao 12 bodova što baca sjenu na ukupni učinak. Prvenstvo je ipak u drugom planu u odnosu na činjenicu da se Hajduk plasirao u završnicu Kupa. Stoga se 28. veljače i sudar s Lokomotivom u polufinalu smatra novim Rubikonom za klub, a od trenera Željka Kopića koji je napravio čudesnu seriju uspjeha u završnici jeseni sad se očekuje da zakorači preko Lokomotive u finale... I onda još i osvoji kup što je zadnji put uspjelo "bijelima" 2013. godine; dakle, pet je godina prošlo i vrijeme je za trofej. Pet od zadnjeg kupa, a 13 od zadnje titule prvaka. Prigoda je ugrabiti Rabuzinovo Sunce, sasvim realno, dok je 12 bodova na vrhu ipak teško nadoknadivo.

2. Ulazak u Europsku ligu – ne može staviti imperativno, ali korak više na tom planu Hajduk očekuje već četiri godine i ovo bi mu bila peta sreća. U to ime treba pokazati kompetitivnost na domaćoj sceni, u utakmicama s Dinamom (u Poljudu derbi 21. travnja), nakon što je srušio tabu Rijeke. Dobro proljeće bilo bi temelj europskim nadama u uzlet. Kopić priprema bazu snage u siječnju za cijelu godinu, a naglasak je na euro-zaletu. Podsjetimo: Dnjipro, Slovan Liberec, Maccabi Tel Aviv i Everton bile su četiri nepremostive točke na zadnjoj prepreci. Bitno je izlaziti na ispite, ne možeš stalno padati. Peta sreća, ovaj put pod paskom Kopića, nakon Tudora, Burića, Pušnika i Carrilla.

3. Nadmašiti 40.000 članova – to je već zahvat o kojem sanja budan "Naš Hajduk", pokret koji bdije nad renesansom "bijelih". Prošle godine oko 37.000 članova bilo je dlaku slabije nego one tamo 2016. godine, ali početnih oko 5000 članova, čak nešto više, takoreći u prvom danu Nove godine daje nadu da će članstvo bujati ove 2018. A to daje stabilnost čitavom klubu i projektu, pokretu, te u konačnici i financijski zamah i otkup dionica od Tommyja:

- Mi te dionice ne smijemo ispustiti – naglasio je nedavno Ivan Rilov, čelnik Našega Hajduka.

Dobro je imati takvo zaleđe iza sebe. Sa već sada 5000 članova to je bolje "prolazno vrijeme" na startu nego prošle godine!

4. Financijska stabilnost – evo jedan Milan, talijanski velikan, odlazi u Nyon na saslušanje, sa strahom što će mu reći, kao ne tako davno kad je Marin Brbić morao čelnicima UEFA objašnjavati kako će se to Hajduk izvući iz dugova i osigurati pravo nastupa na europskoj sceni. Kako će ispoštovati tzv. financijski fair-play. Zahvaljujući prošloj upravi, uz odličnu nadogradnju sadašnjih čelnika, Hajduk je zaplovio mirnim vodama. Vraćen je i kredit, prodan Nikola Vlašić, financije su sređene, ali ostaje obveza da se gospodari mudro i odgovorno, da se ne zaroni opet u kojekakve dubioze. I treba puhati i na hladno, da temelji blagajne još više očvrsnu, da živi ona deviza kako "dvaput treba okrenuti euro, prije nego se uloži". U to ime i na "mercatu" treba obazrivo poslovati, štogod prodati, razborito kupovati. Opareni puše i na hladno. Obaveza da stabilnost financija potraje također je bitna stavka u Hajdukovoj 2018.