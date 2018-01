Nižić: Nismo zadovoljni bodovnom razlikom, ali prvenstvo još traje

U velikom stilu hajdukovci su zaključili jesen u kojoj je Bijele predvodio kapetan Zoran Nižić. Pobjedom nad zaprešićkim Interom otišli su na zimsku stanku kao drugoplasirana momčad Hrvatske lige.

Još od ljeta 2012. Hajduk nije prvenstvo završio na drugom mjestu HNL-a, a ove je sezone ponovno u ozbiljnoj konkurenciji za ponavljanje dosega od prije pet sezona. Ali unatoč sjajnom završetku jeseni ostala je velika bodovna razlika u odnosu na lidera Dinamo. S minus 12 zaključili su Bijeli prvi dio prvenstva, zato i stoji pitanje jesu li zadovoljni otišli na odmor između dviju polusezona?

- Nismo zadovoljni bodovnom razlikom, ali prvenstvo još traje. Najbolje je kazati - idemo igrati pa ćemo vidjeti što će se dogoditi. Imamo Kup i prvenstvo, bit će zanimljiv drugi dio sezone - rekao je Nižić za SN.

Kako je došlo do velike razlike u odnosu na Dinamo, Nižić je objasnio u dvije rečenice.

- U trenutku kada smo mi trebali napraviti rezultatski iskorak, taj je iskorak napravio Dinamo. A mi smo s druge strane gubili utakmice u zadnjim minutama.

Ali uspjeli su Bijeli barem zadržati korak s liderom upisavši četiri pobjede u posljednjih pet utakmica.

Što se promijenilo dolaskom novog trenera? Jer kadar je ostao isti, početna postava gotovo da se i nije mijenjala, a Hajduk je svejedno zaredao pobjede.

- Trener je unio neke nove ideje, a mi smo ga pokušali slijediti i vjerujem da smo to napravili i bolje nego što su se mnogi nadali. Ne znam je li preokret bio u našim glavama, ali ono što znam jest da svaka serija ima svoj početak i kraj, kako pozitivna tako i negativna. Poraz od Rudeša bio je naša prekretnica. Pozitivna prekretnica. Kasnije su nam pobjede punile samopouzdanje.

Ipak, ostao je taj golemi zaostatak u prvenstvu, stoga se postavlja logično pitanje je li Kup primarni fokus Bijelih? S obzirom na to da su u ždrijebu polufinala dobili Lokomotivu, jasno je da se očekuje prolaz u finale. Mnogi bi rekli da su hajdukovci za polufinale dobili najlakšeg protivnika iz terceta mogućih.

- Suparnik je najlakši samo na papiru, ali poznato je da je Kup natjecanje bez favorita. Mi znamo svoj cilj; tko god da nam je došao u polufinalu, mi bismo tražili prolaz do završnice.

Kup se igra krajem veljače, a dotad će proći još jedno iskušenje prijelaznog roka. Zoran Nižić započeo je razgovore o produljenju ugovora, koji mu istječe u lipnju 2019. godine. Prošlog je ljeta imao ponudu Göztepea, ali Hajduk nije pustio svoga kapetana da se preseli u Tursku. Ove zime Bijeli žele zadržati jednog od svojih stožernih igrača, žele mu podići ugovor na razinu koju zaslužuje reprezentativac Hrvatske.

Kako napreduju razgovori s čelništvom kluba o produljenju ugovora?

- U pregovorima smo i ne bih dalje ništa komentirao. Na redu je uživanje u odmoru, a ugovor ćemo ostaviti za kasnije.

Ostane li u Hajduku - a izgledno je da će se to i dogoditi - mogao bi se Nižić na proljeće naći u ugodnoj situaciji: u ulozi kapetana Hajduka podignuti pehar! Zadnji kapetan kojem je to uspjelo bio je Mario Maloča s osvojenim Kupom 2013, dok Goran Milović i Lovre Kalinić nisu imali privilegiju podići pehar s kapetanskom vrpcom Hajduka.

- To bi zaista bilo veliko postignuće karijere i nadam se tom uspjehu - podvukao je kapetan Hajdukovih nogometaša.

Dok se čeka rasplet razgovora o produljenju ugovora, prisjetili smo se kako je Nižić reagirao u siječnju ove godine kada je postao kapetan Hajduka i potom produžio ugovor do ljeta 2019.

- Sve što sam ostvario u igračkoj karijeri ostvario sam svojim radom, nitko mi apsolutno ništa nije poklonio. Zbog toga sam još više ponosan što sam kapetan Hajduka. San je svakog Dalmatinca zaigrati u Hajduku, a ja sam, eto, napravio i korak više - kazao nam je Nižić tijekom priprema u Turskoj početkom ove godine.

Odrastao je u Dusini pored Vrgorca, malom mjestu iz kojeg nije lako doći ni do Makarske, a kamoli do nekog većeg, jačeg kluba.

- Osam su me godina roditelji iz Dusine vodili na trening u Makarsku. Nije im bilo lako, odrekli su se puno stvari u životu da bih ja postao nogometaš. Ali to sam jedino htio. Završio sam srednju ugostiteljsku, međutim nogomet je bio jedino što me zanimalo. Zato moram zahvaliti roditeljima za sve one godine i trud koji su uložili u mene. Kao i ostatku svoje obitelji, koja mi i danas pruža najveću podršku.

Poseban je bio siječanj 2017. za Zorana Nižića, igrača koji je počeo u makarskom Zmaju, pa se preko Belgije domogao Hajduka, gdje je u veljači 2013. upisao prvi nastup u bijelome dresu.

- Iz belgijskog sam Brusselsa u Hajduk došao krajem kolovoza 2012. godine i potom čekao do Božića na papire, pa je ispalo da sam na probi. Trenirao sam skoro četiri mjeseca a da utakmice nisam odigrao. U veljači 2013. zaigrao sam u Koprivnici, ušao s klupe u gostujućoj pobjedi 2:0 nad Slavenom Belupom. To mi je bio debi, a prva utakmica u startnih 11 kontra Dinama na Poljudu. Lijepo mi se danas prisjetiti svega. Inozemstvo? Za stopera je 27 godina najzrelije igračko razdoblje, zašto bih onda mislio kamo ću sutra - ispričao nam je tada Nižić.

Sada je pred Nižićem veliko proljeće: novi ugovor, Kup kao šansa za osvajanje klupskog trofeja i nada da će biti dio reprezentacije Hrvatske koju će izbornik Zlatko Dalić voditi na Svjetsko prvenstvo u Rusiji. Ali bit će vremena za sve vruće teme, hajdukovci su do 8. siječnja na odmoru...