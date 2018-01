Poljudski Nostradamus: Hajduk će ove godine uzeti Kup, ostaviti Rijeku iza sebe, a odnosi sa HNS-om se neće popraviti

Čiribu-čiriba kakva će biti 2018. godina za Hajduka? Staru godinu ispraćamo u povijest, Novu dočekujemo s crvenim tepihom i velikim nadanjima.

Zato ćemo se opet malo poigrati poljudskog Nostradamusa i u, a kako bi drugo nego u polušaljivom tonu, no ipak i s popriličnom dozom ozbiljnosti, pogoditi što će se s Hajdukom događati tijekom Nove godine.

Gatati kako će bijeli brod ploviti rezultatskim, financijskim vodama, po pitanju infrastrukture...?

Kakva godina očekuje naše "bijele"?

Pokušat ćemo iz improvizirane čarobne kugle za koju nam je poslužio nogometni balun i tarot karata koje su glumile karte za briškulu vidjeti što Hajduku nosi budućnost. Želje, ciljevi su nerijetko jedno, a objektivne mogućnosti nešto drugo. Tu pokušavamo mudro balansirati na (mekoj) granici realnosti. Ako nas je pritom malo koji put i prebacilo na onu drugu stranu, to je ipak jače od nas.

Rezultati

U prvenstvu će Hajduk napokon opet biti drugoplasirani. Hajduk će i na proljeće nastaviti konsolidaciju pod novim trenerom Željkom Kopićem koji je ispalo je tako tek iz n-tog puta kada je bio u igri za tu poziciju zasjeo na klupu "bijelih".

Konačno će opet Rijeka koja je ove sezone u krizi gledati u leđa Splićanima, a i Osijek. Međutim, za razliku od (pre)optimističnih najava s Poljuda na početku sezone (čak i nakon odlazaka Vlašića, ozljede Futacsa) budućeg prvaka Dinamo opet će se tražiti kanočalom.

Opet će biti velika bodovna razlika u odnosu na prvoplasiranog. No, to je već i sada razvidno, ne treba za to biti vidovit. Hajduk će pozicijski napredovati, ali priče o borbi za vrh ostat će mrtvo slovo na papiru zbog čega je i nabujalo nezadovoljstvo navijača. Tek iduće sezone gledat ćemo taj film kojeg nažalost već dugo nismo vidjeli.

No, zato će Hajduk osvojiti kup. U polufinalu će "bijeli" teško, ali zasluženo elimirati Lokomotivu. U drugom polufinalu će Rijeka pomalo iznenađujuće izbaciti Dinamo. U svibanjskom finalu u Vinkovcima koji će biti pod opsadom Torcide i Armade Kopić će opet nadmudriti Matjaža Keka. Bit će to prava šahovska partija, mini-repriza finala kupa bivše države iz 1987. godine, a Hajduk će kao i tada slaviti nakon izvođenja penala.

Međutim, neće Hajduk napraviti željeni iskorak u Europi, neće se nažalost ponovno uspjeti dokopati skupine Europske lige. Odlasci niza ključnih igrača (doduše za pozamašne iznose) poput Kalinića, Vlašića, pa ove godine i Ercega pokazat će se kao preveliki hendikep. A prave zamjene koštaju i treba im vremena da se uklope, da se momčad posloži, uigra.

Infrastruktura, odnosi s HNS-om...

Hajduk planira dugoročno tako da će i dalje fokus biti na Akademiji. Na Poljudu će se i dalje nastavljati zahvati na infrastrukturi, uz radove na novim pomoćnim terenima i obnovi postojećih zahuktat će se i priča oko gradnje kampa, plan obnove, šminkanja Poljuda...

Odnosi Hajduka s HNS-om neće se i dalje popraviti, svi pokušaji da se hrvatski nogomet učini transparentnijim, demokratskijim, bližim narodu i dalje će nailaziti na zid. Najvažniji korak, priznati problem, u centrali hrvatskog nogometa, i dalje će odbijati napraviti.