Mario Branco mora riješiti tri velika problema prije nego Hajduk ode na pripreme

Problem broj jedan koji sportski direktor Hajduka Mario Branco mora riješiti prije početka priprema jest pitanje vratara jer svoj trojici čuvara mreže Bijelih naljeto istječu ugovori. Hajduk želi zadržati svu trojicu, ponudio im je nove ugovore prije nego što su otišli na odmor, a klupko se mora rasplesti već početkom nove godine da bi se znalo na čemu su.

Nova je godina pred vratima, a ulaskom u zadnjih šest mjeseci ugovora igrači već mogu pregovarati s novim klubovima te na kraju sezone otići bez odštete ili za minimalni iznos u obliku naknade za treniranje, stoga su potrebni službeni potpisi i objava da bi igrači znali što dalje, a javnost pak što su u Hajduku odlučili.

U razgovoru na kraju sezone sportski direktor Branco najavio je promjene pred vratima, no nije dublje obrazložio svoju izjavu, pa je teško iščitati je li govorio o dolasku koga novog ili pak o činjenici koja je na snazi tri posljednje utakmice, a to je da je mladi Karlo Letica sa svojih 20 godina postao prvi vratar Bijelih.

Dotadašnji prvi čuvar mreže Dante Stipica, koji je prošle godine u ovo doba naslijedio Lovru Kalinića, ozlijedio se protiv Osijeka. Činilo se da će se oporaviti za gostovanje na Rujevici, no onda je postalo jasno da neće, pa je iz Splita kao rezerva doputovao Ivo Grbić, koji brani za drugu momčad, a na vrata je stao - Letica. Sve je ostalo povijest; Hajduk je dobio Rijeku u gostima prvi put nakon više od pet godina, a Letica je na toj utakmici bio apsolutni junak obranivši jedanaesterac, čime su sačuvana tri boda. Visoki Omišanin bio je idućih dana glavna tema u medijima, prepričavale su se priče s njegovih početaka u gradu pod Marjanom.

Iako je nakon utakmice trener Željko Kopić podvukao da je zadovoljan Letičinom izvedbom na toj utakmici, naglasio je da je Stipica i dalje prvi golman, no do kraja prvenstva branio je - Letica.

Za mišljenje o aktualnom vratarskom trenutku upitali smo Ivana Pudara, nekadašnjega vratara i trenera Bijelih, koji trenutno vodi RNK Split, koji se pokušava vratiti u Drugu HNL.

- Čim je Lovre Kalinić otišao, ja sam rekao da je Hajduk pravi klub za Stipicu, klub koji bi mu mogao pomoći da nađe inozemni angažman u kojem bi svi dobro prošli, i Stipica i klub. Međutim, ako je on sada na klupi, onda ga neće prodati jer klub, očito, nije u stanju naći angažman vani. Nije to prvi put, tako je bilo i moje vrijeme, uvijek se tražio prevelik, nerealan novac. Govorio sam lani da se Stipica proda, a da između Letice i Grbića brani onaj koji bude bolji. Ali nije to problem vratara, oni su profesionalci, imaju ugovore, primanja, oni su na svom radnom mjestu - rekao je Pudar.

Prisjetio se Pudar svoga vremena, kada je konkurencija bila izuzetno velika.

- Sjećam se da sam ja branio, Varvodić je još bio sa mnom, a Uprava dovodi Gabrića. Kad pogledaš koji su to bili vratari, bez uvrede, ovi su još mladi, ali se ne mogu ni u teoriji usporediti. Bitna je kvalitetna klupska politika, ali ne da je vodi samo sportski direktor.

Kako vidi rasplet po pitanju vratara?

- Svako od njih ima svoju viziju. Kada je bez ugovora, igrač može ići kamo hoće; i Letica i Grbić, a pogotovo Stipica. Dokazano je da je naša škola najbolja i nije nikakav problem da se oni negdje plasiraju, a ne da klub samo čeka kad će se pojaviti neka ponuda. O Letici sam uvijek pozitivno govorio, ima visinu, odraz, bez obzira na to što je mlad. Stipici se dogodio Everton, ali to nije bio kiks, to sam javno rekao - zaključio je Pudar.