Branco lovi talentiranog veznjaka iz BiH

Spominje se kako Hajduk na meti ima, stalno ga drži, Luku Menala, o njemu smo već pisali.

Menalo je u Širkom Brijegu, zove ga Željezničar, gleda ga Hajduk. Gleda ga odavna. Menalo je hajdukovac, navijač, ali odličan igrač Širokoga. Ljetos smo o njemu već pisali, 20 godina ima, krilni napadač, više s desne strane, ali lako bi se to rasporedilo.

Lako je to i povezati, ako ode Erceg, bilo bi novca da se rasporedi, uzeli bi Menala, no to je već jurnjava za događajima, vijest prije vijesti, prijelazni rok se ionako otvara početkom siječnja.

Kombinacije su realne, pričekajmo da se obistine.