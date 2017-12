Brojke govore dovoljno: Hajduk je u plusu 50 milijuna kuna!

Kraj Hajdukove godine u golim brojkama. To je tema ovoga teksta. Dojmove ćemo ostaviti sa strane. Ionako varaju, od njih nikakve koristi.

Gole Hajdukove brojke za 2017. godinu kažu da će “bijeli” drugu godinu zaredom Božić dočekati s plusom na računu. Dobit će, to se sada može reći i bez službene potvrde, biti rekordna za noviju klupsku povijest. Točne brojke se još čekaju, ali dobro upućeni tvrde da će se kretati negdje oko 40 milijuna kuna. A možda odu i do 50 milijuna što bi, s obzirom na sve što se proteklih godina događalo uokolo Poljuda, bilo ravno senzaciji.

No, rekli smo da nećemo o dojmovima. Vratimo se golim brojkama, pri čemu među važnijima svakako strši podatak da je klub nakon pet godina vratio dug prema Gradu Splitu. Na podignutih 30 milijuna kuna, Hajduk je, nakon što uračunamo glavnicu, te kamate banci i Gradu, ukupno vratio oko 32,5 milijuna kuna. Također, koliko je poznato, nema više kostura koji bi mogli ugroziti poslovanje kluba. Financije su dugoročno stabilne, a plaće, pune plaće a ne minimalac kao nekoć, na vrijeme se isplaćuju.

Plaće igračima koji participiraju u prvoj momčadi u tekućoj su sezoni povećane za pet milijuna kuna u odnosu na lanjsku sezonu. S troškovima svih trenera i selekcija, od prve ekipe preko B momčadi, juniora i kadeta do pionira, klupski sportski budžet iznosi 32,9 milijuna kuna, od čega na prvotimce otpada 22,8 milijuna. Za usporedbu, Rijeka je pod stavkom "troškovi igrača i trenera" za 2015. godinu prijavila trošak od 62,7 milijuna kuna, da bi se do danas, prema informacijama s Rujevice, ta suma spustila na 50-ak milijuna kuna. Uz napomenu da Rijeka nema B momčad.

Konkurencija u minusu

Dinamo je pak za 216. godinu prijavio trošak igrača i trenera od 174 milijuna kuna. A ove je godine u jednom trenutku, a taj je trenutak trajao nekoliko dugih dana, imao blokiran račun, da bi nedavno iz Maksimira objavili kako će tekuću godinu završiti s gubitkom teškim oko sto milijuna kuna. Istovremeno, predsjednik Rijeke u rujnu je javno priznao kako njegov klub tvrtki “Social Sport” duguje 4,6 milijuna eura i kako trenutačno nema novca da taj dug vrati. Nećemo sada o tome zašto Hajduk svoju rekordnu dobit ne uloži u prava pojačanja i zašto ozbiljno ne napadne prvo mjesto, jednako kao što nećemo o tome je li predsjednik Ivan Kos u pravu kad kaže da ne želi trošiti novac isključivo na prvu momčad i tako moguće kupiti mir na tribinama jer bi, veli, ugrozio dugoročan i stabilan rast kluba, odnosno poremetio vrijednosti unutar svlačionice bez ikakva jamstva da će na taj način brže doći do boljeg rezultata. Kad bismo se, naime, uhvatili te problematike, skliznuli bismo u gusto polje dojmova, a obećali smo se držati golih brojki. Pa nastavimo.

Na samom stadionu zamijenjen je glavni travnjak, zamijenjeni su i pomoćni umjetni travnjak te pomoćni prirodni travnjak, a u tijeku je izgradnja i dva mala terena za omladinsku školu. Izrađeno je idejno rješenje za projekt maloga stadiona na prostoru sadašnjega pomoćnoga, na kojemu bi B momčad igrala utakmice Druge lige. Trenutačno traje postupak ishođenja građevinske dozvole.

Potpuno je preuređeno osam svlačionica, uređen je prostor za predavanja u Omladinskoj školi/Akademiji u kojem djeca svih klupskih uzrasta pohađaju satove informatike i engleskoga jezika, a oformljena je i pedagoško-psihološka služba s dva zaposlena djelatnika. Potpisani su i ugovori o suradnji s 11 nogometnih klubova diljem zemlje.

Prvi put od 1979. godine, dakle od izgradnje stadiona, sasvim je obnovljeno 14 od 24 zahoda za gledatelje. U zimskoj stanci bit će obnovljena još četiri, a ostatak, najavljuju u klubu, bit će uređen do početka iduće prvenstvene sezone.

Ulaz U na jugoistočnom dijelu stadiona bez velikih je intervencija pretvoren u kutak za djecu te ga je dosad pohodilo više djece i njihovih roditelja nego što većina ostalih klubova ukupno ima gledatelja. A kad smo već kod gledatelja, kad god Hajduk igra domaću utakmicu, to znači da se na njegovu stadionu - činjenica, a ne dojam - skupi više ljudi nego na svim ostalim hrvatskim stadionima zajedno.

Hajdukova druga momčad, takozvani bekavci, ušla je u Drugu ligu i trenutačno je osma na ljestvici. Juniori su osvojili Kup, iz regionalne lige ušli su u prvu nacionalnu ligu i jesenski dio prvenstva okončali su na prvome mjestu. Kadeti su pak drugi na ljestvici, imaju bod zaostatka za vodećim Dinamom i gol razliku +48, dok pioniri nakon osvojenog Kupa drže treću poziciju. Akademiju je na vlastiti zahtjev napustio iznimno nadareni - oprostite na dojmu - Jakov Anton Vasilj (2002. godište).

Lijepe brojke

Prva momčad nakon “lanjskog” trećeg mjesta trenutačno je druga na ljestvici s 12 bodova zaostatka za vodećim Dinamom, prošla je dva europska pretkola izbacivši bugarskog i danskog predstavnika te ispavši od engleskoga, plasirala se u polufinale Kupa te daje najboljeg strijelca lige, Marka Futacsa, koji je sezonu 2016./2017. završio s 18 postignutih zgoditaka i tako postao prvi nogometaš Hajduka kojemu je to uspjelo nakon 25 godina.

Nikola Vlašić otišao je u Everton za 10 milijuna eura, što je najveći transfer u povijesti kluba. S druge strane, u klub su došli Borja Lopez (Barcelona), Hugo Almeida (AEK), Gustavo Carbonieri (Rio Preto), Andre Fomitschow (NEC Nijmegen), Ivan Pešić (Split), Josip Radošević (Salzburg), Edin Šehić (Zagreb) i Franko Kovačević (Rijeka). Otišli su pak još u siječnju Lovre Kalinić (Gent, tri milijuna eura, najskuplji transfer jednog vratara u hrvatskoj povijesti) i Lorenco Šimić (Sampdoria, 1,2 milijuna eura). Ljetos je uz odštetu nešto višu od 200.000 eura otišao Jefferson, klub se zahvalio Marku Bencunu, s posudba su matičnim klubovima vraćeni Marko Ćosić i Georgi Terziev, otpušteni su Ignacio Maganto, Josip Kvesić...

Smijenjen je trener Joan Carrillo, ni godinu dana nije potrajao, a na njegovo mjesto doveden je Željko Kopić, koji u šest utakmica na klupi prve momčadi Hajduka ima pet pobjeda.

Eto, to su gole brojke. Sad slobodno recite, što vam se čini, kakav je dojam?