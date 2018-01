Poruka za Z.M. (58): Okanite se PR-a, branite se u sudnici

Evo ga opet. Nema odmora dok traje obrana. Pranje od optužbi, sudskih, javnosti koje pljušte sa svih strana. U svom već prepoznatljivom stilu, duljinom govora u maniru Fidela Castra, a sadržajem koji neodoljivo podsjeća na priče Broja Jedan iz Alan Forda. Broj Jedan je uvijek počinjao od početka Homera, Odiseja. I Z.M. (58) je danas slično od, pazi ovo, dana kada je u Bjelovaru te 1959. godine ugledao svijet. Vjerojatno zamotan u bijelo.

Broj Jedan je otvarao prašnjavu crnu knjižicu, Z.M. je danas ponio hrpu plavih registratora s dokumentima, "dokazima", novinskim isječcima... Kako bi se branio od optužbi da se i u Maksimiru zarada dijelila u stilu Broja Jedan. Jedan meni, jedan tebi. Jedan, dva meni, dva tebi... Na kraju praktično monologa koji je potrajao koliko i čitava nogometna utakmica sa sudačkom nadoknadom, a bio zanimljiv i neočekivan baš koliko i el dinamico "Dinama i Lokomotive", i za promjenu nekih pitanja, prisutne novinare-mazohiste su iz dubokog sna probudile tek uvrede, također tradicionalne, na njihov račun. Probudiš se i tek tada si u pravoj noćnoj mori.

Točno u podne počeo je tko zna koji u pitanju obračun Z.M. sa svima i ostalima. Ponovno je Z.M. novinarski salon stadiona u Maksimiru po tko zna koji put zamijenio za sudnicu. U kojoj ne može kako je navikao govoriti što i koliko hoće, vrijeđati. I ne može ga nitko izbaciti. A ovako ima skoro dva sata PR-a. Uporno zaboravlja kako nije točna jednadžba da je on = Dinamo. Može li hipotetski Dinamova čistačica sazvati na istom mjestu konferenciju za medije na temu svoje brakorazvodne parnice i borbe za skrbništvo nad djecom? Kako uopće o tim postupcima koji su iu tijeku pred sudom može govori novinarima, javnosti? Što je sve uopće rekao? Za to bi nam trebalo nekoliko izdanja ovog lista. U cijelosti. Ne bi sve stalo u prostor inače planiran za ono što mi zovemo crnom kronikom. Sporta tu ionako odavno ima samo u tragovima. Pričaj ti to nekom drugom.