Sportska inspekcija zaključila: čovjek s pravomoćnom presudom za mito pola godine ilegalno radio u tijelima HNS-a; I Željko Širić zaposlen nezakonito

I bivši čelnik hrvatskih nogometnih sudaca Željko Širić i bivši predsjednik karlovačkoga HNS-a Neven Šprajcer, obojica osuđena u tzv. aferi pošteno suđenje, nakon pravomoćne presude u tom slučaju bili su zaposleni protuzakonito - Šprajcer kao predsjednik karlovačkoga HNS-a, a Širić kao savjetnik u Sportskome savezu grada Osijeka.



Zaključak je to nadzora koji je Samostalna služba sportske inspekcije Središnjega državnoga ureda za šport krajem prošle godine provela u Karlovačkom nogometnome savezu i u sportskom Uredu grada Osijeka, gdje su radili Šprajcer i Širić, doznaje Jutarnji list.



Sportska inspekcija utvrdila je, naime, da su u oba slučaja prekršene odredbe Zakona o sportu te su obojici bile izrečene mjere zabrane obavljanja tih poslova, odnosno obnašanja dužnosti.



Šprajcer, koji je pravomoćno osuđen na uvjetnu zatvorsku kaznu zbog zloporaba koje je počinio kao tajnik NK Karlovca, a koji trenutačno radi kao vanjski suradnik u HNS-u kao koordinator natjecanja, ilegalno je obnašao dužnost čelnika karlovačkoga Nogometnog saveza od svibnja do 9. studenoga prošle godine.



Prema nalazu inspekcije, Šprajcerovo obnašanje dužnosti bilo je nespojivo s odredbama Zakona o športu prema kojemu osobe koje su u posljednje tri godine pravomoćno kažnjene za kaznena djela ili prekršaje u sportu i u vezi sa sportom, ne mogu biti i imati ovlasti u Skupštini i tijelima sportskih saveza. Neven Šprajcer i Željko Širić, podsjetimo, 17. svibnja ove godine pravomoćno su osuđeni kad je prvostupanjsku presudu potvrdio Vrhovni sud.



No, unatoč odredbama Zakona o sportu, Šprajcer je nastavio obavljati funkciju predsjednika karlovačkoga HNS-a sve do 9. studenoga ove godine, kad je podnio ostavku preduhitrivši odluku inspekcije koja mu je zabranila rad. Naime, sukladno odredbama Zakona o sportskoj inspekciji, navedena inspekcija izdala je rješenje o zabrani obavljanja svih triju dužnosti Šprajceru.



“Odlučio sam se za ovaj potez iz moralnih razloga. Smatram da nema smisla da opterećujem rad Nogometnog saveza Karlovačke županije. Smatram da će Savez i bez mene na čelu i dalje raditi kvalitetno, a ja ću mu biti na usluzi zatreba li”, rekao je tada Šprajcer, obrazlažući svoje povlačenje. Međutim, prema svemu sudeći izvjesno je da je zabrana njegova obnašanja funkcije u Savezu bila pitanje dana.



Šprajcer je navodno već tada radio i kao koordinator natjecanja u HNS-u, što je savjetnička dužnost koju obavlja i sada i za što prema mišljenju HNS-a nema zapreke u postojećim zakonima.



“Za poslove koje Neven Šprajcer obavlja u Savezu nema prepreka predviđenih u Zakonu o sportu ili drugom propisu”, odgovorio nam je jučer glasnogovornik Saveza Tomislav Pacak.



Kako neslužbeno doznajemo, Sportska inspekcija nezakonitosti je našla i u slučaju zapošljavanja drugoga optuženika u aferi “pošteno suđenje”, bivšega predsjednika Sudačke komisije 1. HNL-a Željka Širića. Širić je pak bio osuđen na četiri godine zatvora jer je od direktora Hajduka Hrvoja Maleša tražio mito od 30.000 eura kako bi Hajduk imao “pošteno suđenje”, po čemu je slučaj i dobio ime.



Širić je za razliku od Šprajcera koji je ostao u HNS-u, svoj kruh nakon presude našao u Zajednici športskih udruga grada Osijeka, gdje je bio savjetnik.



Nadzorom inspekcije otkriveno je da je i njegovo zapošljavanje nezakonito te je i njemu izdao rješenje o upravnoj mjeri zabrane obavljanja toga posla. Zanimljivo je da je Ured oba nadzora zatražio na osnovi naloga suda kojim su se kontrolirale sasvim druge stvari.



Naime, osim zatvorskih kazni, sud je u aferi “poštenoga suđenja” Širiću i Šprajceru izrekao 8-godišnje, odnosno 4-godišnje mjere zabrane.



Širiću je tako zabranjeno obavljanje dužnosti u HNS-u jer je djelo počinio kao šef komisije sudaca HNS-a, a Šprajceru je izrečena mjera zabrane obavljanja dužnosti u klubovima HNS-a jer je djelo počinio kao tajnik NK Karlovca. Inspekcije koje su zatim otišle u Karlovac i Osijek nisu otkrile da se niti jedna od tih mjera krši.



Šprajcer koji nije smio raditi u klubovima radio je u HNS-u, a Širić koji nije smio raditi u HNS-u, radio je u Sportskom savezu grada Osijeka. No, dok su provjeravali krše li se sudske mjere zabrane, Sportska inspekcija otkrila je “po službenoj dužnosti” povrede Zakona o sportu u oba slučaja.



Širić je osim u Sportskom uredu u gradu Osijeku, zaposlen i kao profesor na osječkom Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, piše Jutarnji list.