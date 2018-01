'Zbog Hajduka mi je i obitelj trpjela': Ranko Stojanac, omiljeni televizijski reporter, otkrio nam je zašto odlazi s HRT-a

Ranka Stojanca zatekli smo u utorak na putu iz Rijeke za Prisavlje. Išao je na tzv. miroljubivi razlaz s HRT-om, kućom kojoj je, kako kaže, on dao pola, a otac mu cijeli život. Sin nekadašnjeg šefa tehnike Nikše Stojanca, koji je život izgubio na ratištu, prepoznatljiv po originalnim reportažama za HTV, rastužio je veliki dio gledateljstva najavom odlaska s državne dalekovidnice.



Po društvenim mrežama ga ovih dana "komplimentaju" kolege i običan svat izražavajući usput nadu da će se Ranko već pojaviti na nekoj drugoj televiziji. On zasad ne otkriva gdje će nastaviti karijeru i uvjerava nas da ni sam još to ne zna. A ponuda, priznaje nam, ima, i to nekoliko.



– Nisam odlučio otići nekamo drugdje, nego samo otići s HRT-a. Bilo je to bez ikakve kalkulacije. Trebalo mi je dugo da to prelomim i dogodilo se pred Novu godinu. Naravno, ponuđena otpremnina mi je olakšala odluku koja se u meni dugo kuhala, negdje još od 2016. godine.







U trenutku odluke zbilja nisam imao nijednu drugu opciju – kaže 51-godišnji osebujni reporter, koji je novinarski put započeo 1993., isprva na Radio Rijeci, a onda vrlo brzo i pred kamerama HRT-a. Rado je dao intervju Reflektoru jer u Splitu se osjeća kao kod kuće i barem jednom na godinu proboravi nekoliko dana pod Marjanom. Uostalom, u Rijeci, kako kaže, ima dosta čitatelja Slobodne Dalmacije i puno Dalmatinaca.

Navijač Hajduka

Otac mu je bio Splićanin, koji se nakon studija pomorstva u Rijeci, ondje trajno i nastanio.



– Ali stari je uvijek govorio dalmatinski, splitski. Ma ne bi on taj govor bio promijenio ni da se preselio u Tunguziju. Baka mi je živjela na Lučcu, u Omiškoj ulici, danas imam rođake na Pujankama, na Splitu 3... Inače sam "bolesni" navijač Hajduka, što mi je u nekoliko navrata stvorilo velike probleme u Rijeci. Brat i ja smo ostali odani voljenom klubu, brat mi je, ono, baš pravi torcidaš, o njemu je i Dražen Lalić pisao.



Ali nije se to ni u tragovima osjetilo kada ste izvještavali o Rijeci i Armadi.

– Naravno, profesionalno sam izvještavao, ali ipak je to što navijam za Hajduk nekima zasmetalo. Žalosno je što su mi bili već krenuli na obitelj, verbalne prijetnje su mi bile, što se ono kaže, "u rok službe", ali sve je bilo prešlo granicu. Na zgradu su mi napisali grafit "ranko, tovarska pičko" i tako. Bio je to poziv na linč. A na internetu su eruptirali komentari i poluistine. Pa, evo, nekidan čitam na jednom portalu da sam bio prisiljen dati otkaz HRT-u! To uopće nema veze s istinom, pitam se otkuda ta informacija.







Ajmo se onda vratiti povodu ovog razgovora. Dakle, zašto ste otišli s javne televizije?

– Nakon toliko godina iskustva, osjetiš se malo-pomalo marginaliziran. Radio sam udarne teme, političari su mi, gledatelji to znaju, uvijek bili na piku, neovisno o političkom opredjeljenju. Imao sam blagi ironijski odmak od nekih stvari, to je moj prepoznatljivi stil. A onda je i to nekome bilo previše i polako sam se osjetio izoliran. Najednom više na teren ne ideš ti, a do jučer si radio najvažnije stvari.



A onda završiš u Regionalnom dnevniku, u Županijskoj panorami, što u profesionalnom smislu znači – na početku. Nisam vidio zadovoljstvo u radu od osam do tri, a imam još najmanje 15 godina do penzije. Mogu vam reći da sam se mučio, ni depresija me nije mimoišla. Tada sam shvatio da moram odlučiti hoću li u novinarstvu još "biti živ" ili ću nastaviti otaljavati. HRT mi je s ponudom otpremnine olakšao tešku dvojbu.

Supruga ga podržala

A obitelj? Kako vam je supruga reagirala?

– Odlično. Ona me je potpuno shvatila i podržala. Ja nisam cvijet, ali venuo sam. A ona je najbolje tome svjedočila. I odigrala je bitnu ulogu u svemu. Naravno, nije se lako odreći sigurne plaće, imamo 12-godišnjeg sina. Ali, moja televizija krenula je putem u kojem se ja ne nalazim i koji mi se ne sviđa. HRT se naprosto sterilizirao, da tako to kažem. Uostalom, ako postanete nekritički servis vladajućih, neovisno o tome kojoj političkoj opciji pripadaju, a ne građanima, onda čemu smo onda tu? Jednostavno, u mene je došlo do zasićenja.



Jeste li ogorčeni, tužni...?

– Ne, nimalo nisam ogorčen, sad, nakon što sam prelomio da odlazim, sretan sam. Ne. Nisam, ne bih baš rekao da sam sretan, nego, hm, čist sam. Eto, pravi je izraz da odlazim čist, čiste glave i, kako se u Primorju kaže, "nemojte ča zamerit".



Nemojte šta zamirit.

– E, da, dalmatinski je još bolje. Nemojte šta zamirit!