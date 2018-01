'Nije faza, nego način života': Danijela Dvornik u novoj godini odlučila krenuti u borbu s kilogramima, a povukla je i delikatnu temu koju će razumjeti sve njene vršnjakinje

Pratite na mom Facebook page https://www.facebook.com/dvornik67/ dnevne objave mojih zdravih i brzih jela koja vas vraćaju u formu. Jedete zdravo, balansirano i ukusno. Već sam tjedan dana u ovakvom režimu prehrane u cilju gubitka kilograma i općeg zdravlja. Nije to nova faza nego način života. Krenula sam i u teretanu a planiram i na Sljeme barem jednom tjedno. U menopauzi sam i nemam nikakve simptome koje žene često imaju. Štoviše, osjećam se zbilja odlično. #zivizivot #helthylife #helthyfood #women50plus #fitness #menopause #fihghoversimptoms

A post shared by Danijela Dvornik (@danijeladvornik) on Jan 14, 2018 at 7:04am PST