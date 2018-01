Milan Popović o svojoj posljednjoj 'megapobjedi' i suđenju: Ne želim da Aleksandra zadirkuju zbog majčinih postupaka iz prošlosti

Borba za skrbništvo koju već godinama vode Severina i Milan Popović, čini se, još nije pri kraju. Dapače, nakon zadnjeg ročišta, mediji su se raspisali o nikad goroj 'komunikaciji' između roditelja malenoga Aleksandra, jer Seve, navodno, Milana za čitavo vrijeme suđenja nije ni jednom pogledala.



Situacija je ozbiljna, ako se i mislio postići sporazum, svima uključenima u proces jasno je da se kraj ne nazire. Kako to obično biva, ne popušta ni jedna od 'zaraćenih strana', a Milan, baš kao i Sevka, ima svoju stranu priče.



A nju je odlučio podijeliti s javnošću i time prekinuti šutnju koju je dosad njegovao u odnosu s hrvatskim medijima. Za net.hr ekskluzivno je ispričao kako izgleda njegov život i otkrio sve o 'manipulacijama Aleksandrove majke i njenoga PR tima'.



Razlog što je 'otvorio dušu' njegov je sinčić, kojemu želi sve najbolje u životu. A u razgovoru je otkrio kako ne smatra baš da Severina radi sve što je u njenoj moći da maleni bude 'zaštićen'.



"Mislim da će u privatnoj školi biti lakše zaštititi Aleksandra od toga da ga druga djeca zadirkuju, odnosno, da će biti lakše postići da ga prestanu zadirkivati. Obratio sam se stručnjacima u vezi toga. Živimo u podneblju u kakvom živimo i postoji rizik da će djeca zadirkivati Aleksandra zbog nekih majčinih postupaka iz prošlosti", rekao je zabrinuti Popović za net.hr.



"On meni stalno govori da govori majci da želi ići kod mene, a ona mu to ne dopušta. I naravno da je dijete tada frustrirano", dodaje.



Potegle su se i teme odlaska u vrtić, školovanja, ali i neke 'stare boljke'. Milan nije štedio riječi da dokaže da je upravo on taj koji je u pravu, svjestan svega, spreman na suradnju i kompromis te, na kraju krajeva, prava žrtva u ovoj priči.



Jer, koliko god djetetu bilo teško, nije Aleksandar taj koji treba voditi puste procese na sudu i očajnički pokušavati ostvariti komunikaciju s nedokazivom Sevom. To bi otprilike bio zaključak Popovićevih riječi, a dodaje i ovo:



"Šteta je što je ta komunikacija vrlo štura, to jest, budući da se ne možemo ni oko čega dogovoriti, uglavnom zbog majčinog odbijanja da odgovori na moje prijedloge i moje preporuke."



"Ako mi vjerujete, ja još ni sada nakon četiri i pol godine kako je sve ovo počelo ne znam ni naslutiti što bi mogao biti razlog", dodaje na upit o razlozima njihove loše komunikacije.



Što se tiče samih tužbi, koje većinom podiže on sam, kaže ovo:



"Često se spominje ta brojka od trideset i ne znam koliko tužbi. Tužio sam ih zbog objavljivanja Aleksandrovih fotografija jer želim sačuvati njegovu privatnost i zbog klevete. Sve što ja kažem oni demantiraju, ali ne mogu me tužiti jer govorim istinu."



"Sada sam dobio odgovor od Instagrama, jer sam se i tamo obratio, i maknuli su Aleksandrove fotografije s Igorova profila. To je za mene megapobjeda. Ne želim da se slike mog djeteta koriste u bilo kakve svrhe pa tako ni za nečiju samopromociju", rekao je naposlijetku.