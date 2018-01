Kultna serija proslavila dva desetljeća prikazivanja: prijateljice koje ne prestajemo voljeti

Još uvijek se redovito vrti na brojnim kanalima širom svijeta, a tako će se nastaviti tko zna do kada, omogućavajući ne samo obožavateljima prisjećanje na ljubavne i druge zgode četiriju prijateljica u New Yorku, nego i priliku novim generacijama da se upoznaju sa serijom koja je u trajno naslijeđe ostavila drukčiji društveni pogled na samostalne žene, žensku moć i snagu prijateljstva. O cipelama Manolo Blahnik da i ne govorimo.

Ova godina donosi bitnu obljetnicu kad je "Seks i grad" u pitanju, prije dvadeset godina je, naime, u lipnju 1998., počelo emitiranje kultne serije, a u veljači 2004. godine prikazana je posljednja epizoda, emotivni finale donio je i rekordnu gledanost jednog od najpopularnijih televizijskih projekata uopće. Temeljena je na istoimenoj knjizi kolumni Candace Bushnell iz 1997. godine, koja je prava za njihovu ekranizaciju prodala za samo 60.000 dolara.

Serija prati živote četiriju žena koje upoznajemo kad su tri u ranim tridesetima, a jedna u ranim četrdesetim godinama života, koje usprkos različitim osobnostima i stalnim promjenama u ljubavnom životu ostaju nerazdvojne i pouzdaju se jedna u drugu. Kroz više kontinuiranih priča serija istražuje razlike između prijateljstva i romantičnih odnosa, dotičući se relevantnih društvenih tema, seksualnosti, sigurnog seksa, promiskuiteta, ženstvenosti...

Uz četiri glavne ženske zvijezde, Sarah Jessicu Parker (u ulozi Carrie Bradshaw), Kim Cattrall (Samantha Jones), Kristin Davis (Charlotte York) i Cynthije Nixon(Miranda Hobbes), i njihove bitne ili manje bitne partnere, još su dvije iznimno važne zvijezde u "Seksu i gradu" – New York i moda. New York Times je 2013. seriji i kostimografkinji Patriciji Field dao zasluge za "započinjanje ludila za ogrlicama s imenom, cipelama Manolo Blahnik, cvjetnim buketićima u ruci ili na odjeći i vidljivim naramenicama grudnjaka". Patricia Field je utjecaj koji je serija imala opisala kao "sjedenje na podnožju atomske bombe".

Zahvaljujući seriji, Sarah Jessica Parker je postala i do danas ostala modna ikona, kao i uspješna dizajnerica cipela.

Serija je pobirala pohvale i kritike zbog svojih tema i likova, ali je označila i veliki iskorak za televizijsku mrežu HBO. "Seks i grad" je osvojio sedam od 54 nagrade Emmy, za koliko je bio nominiran, osam od 24 Zlatna globusa, te tri od 11 nagrada Glumačkog udruženja. Entertainment Weekly je seriju svrstao na peto mjesto novih televizijskih klasika, TV Guide ju je postavio na 40. mjesto najboljih serija svih vremena, a magazin Time uvrstio među sto najboljih televizijskih programa u povijesti. Guardian je 2009. Carrie Bradshaw proglasio ikonom desetljeća.

Seriju su slijedila dva vrlo uspješna, prvenstveno financijski, filma, 2008. i 2010. godine, a treći, premda je bio planiran, po svemu sudeći nikada nećemo vidjeti. Njegova realizacija propala je zbog odbijanja Kim Cattrall da sudjeluje u njemu, što su popratila i javna prepucavanja, optužbe da izigrava divu, a ona je kazala da je Sarah Jessica mogla biti ljubaznija", što je, dakako, dovelo i do špekulacija o netrpeljivosti među zvijezdama serije.

Za brojne gledateljice "Seks i grad" nije bio samo televizijska serija, bio je još jedna prijateljica koja prolazi kroz sve ono što prolaze i mnoge obične smrtnice, s lošijom garderobom, dakako. Mnoge bi voljele i da nije bilo filmova, nego da je priča završila posljednjom epizodom serije u kojoj Faca spašava Carrie u Parizu i vraća je doma u New York, Charlotte u braku s Harryjem usvaja djevojčicu iz Kine, Samantha se zaljubljuje u svog mladog ljubavnika koji svoju odanost dokazuje prolazeći s njom kroz sve probleme tumora dojke, a Miranda se seli s mužem i sinom u Brooklyn i prihvaća u svoj dom Steveovu majku koja je imala moždani udar. No imali smo, i još uvijek imamo, seriju i filmove koje možemo stalno iznova gledati...

Koliko god nam bila poznata sva događanja iz serije i filmova, ima puno detalja koji nekima možda nisu poznati. Poput stare baletne suknjice u kojoj je Carrie na špici serije, a koja je koštala samo pet dolara u second-hand dućanu. Kostimografkinja Patricia Field i Sarah Jessica Parker su željele tu suknjicu, ali nitko drugi nije, četiri odjevna kompleta su donesena na snimanje, u konačnici je pobijedila baletna suknjica koja se sada nalazi uokvirena na zidu ureda Michaela Patricka Kinga, jednog od glavnih scenarista i producenta serije.

U epizodi "Escape from New York" pojavljuje se Matthew McConaughy, kojemu uloga nije bila namijenjena. Ponuđena je Alecu Baldwinu, koji ju je odbio, potom Warrenu Beattyju koji je također rekao ne, a onda i Georgeu Clooneyu. On je bio zainteresiran, ali zbog drugih obaveza nije tada mogao snimati, pa je kao četvrti izbor uskočio Matthew. Alec Baldwin je bio i prvi izbor za ulogu Face, ali je ona ipak pripala Chrisu Nothu.

Baka Kristen Davis nikad nije pogledala nijednu epizodu serije, a glumica je objasnila kako je to zato jer bi baka bila previše šokirana svime što se u seriji događa. Sarah Jessica Parker je u ugovoru imala klauzulu prema kojoj neće snimati scene u kojima je naga. Zbog toga je donje rublje najoskudnije u čemu vidimo Carrie, dok ostale cure pokazuju više, a Samantha puno, puno više.

Kim Cattrall je dva puta odbila ulogu Samanthe, treći put je pristala, a ostalo je povijest. Sarah Jessica je tijekom snimanja 2002. doznala da je trudna jer se nije osjećala dobro, pa je peta sezona imala samo osam epizoda. Cynthia Nixon je prirodna plavuša koja se za ulogu Mirande obojala u crveno, a Carrie je prema prvobitnim planovima trebala biti smeđokosa, producenti su u zadnji trenutak odlučili da će biti plavuša.

Magnolia Bakery na adresi 401 Bleeker Street postala je toliko popularna nakon što su Miranda i Carrie tamo kupile kolačiće da je pekarnica morala zaposliti izbacivača. A liječnik u sceni kad Miranda rađa je bio pravi liječnik.

Stan u kojem je Carrie živjela prodan je 2012. godine za 9,65 milijuna dolara. U sceni kad Tray prosi Charlotte korišten je lažni Tiffanyjev prozor jer slavna draguljarnica nije dozvolila da se snima ispred njezina izloga. Dobar dio umjetničkih djela koja su se nalazila u stanu Aleksandra Petrovskog bila su vlasništvo nekadašnjeg slavnog baletana i glumca Mihaila Barišnjikova, koji je glumio ruskog umjetnika.

Nijedna od četiri glavne glumice nije tijekom serije dva puta odjenula istu kombinaciju do završne epizode, u kojoj Carrie nosi krzneni kaput iz prve sezone. Inače, tijekom snimanja Sarah Jessica je i po 18 sati dnevno nosila obuću visokih potpetica.

Tijekom serije Carrie postavlja 92 pitanja u svojim kolumnama. U epizodu prije odlaska u Pariz piše "Je li vrijeme da se prestanu postavljati pitanja?", to je njezino posljednje pitanje, u završne dvije epizode više ih nema. Kokteli Cosmopolitan koje su cure vrlo često pile, bili su lažni, bez alkohola, sačinjavala ih je voda, boja za hranu ili sok od brusnica. No, hrana je uvijek bila prava.

U prvom filmu Carrie iz knjižnice posudi "Ljubavna pisma velikih muškaraca". Takva knjiga u vrijeme snimanja nije postojala, ali ju je toliko obožavatelja željelo nabaviti da je kasnije zaista tiskana. U tom istom filmu, poruka koju Carrie dobiva uz vjenčanicuVivienne Westwood zaista je svojom rukom napisala slavna britanska dizajnerica.