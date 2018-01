Ljubav koja je planula na snimanju kulinarskog showa ‘Tri, dva, jedan - peci!’ između glumice Ornele Vištice(28) i TV kuhara Mate Jankovića (39), nije dugo trajala. Njihova veza, koja je oduševila javnost, pukla je nakon dva mjeseca, a to je ekskluzivno za magazin Gloria potvrdila Vištica.



‘Istina je. Mate i ja više nismo zajedno, za mene je to poglavlje završeno’, rekla je glumica dodajući da je Novu godinu dočekala u Beogradu s kolegicom Lenom Bogdanović i njezinim suprugom, redateljem Darijanom Mihajlovićem. Janković je pak na Silvestrovo slavio u zagrebačkom restoranu Barbieri’s s prijateljima, prenosi Jutarnji.hr.



Polovicom studenog tportal je prvi objavio fotografije novopečenog para snimljenog u intimnom razgovoru u jednom zagrebačkom kafiću. Ni Vištica ni Janković to nisu htjeli komentirati, no po objavama na Instagramu dalo se zaključiti da provode vrijeme zajedno. Da se nešto negativno događa u privatnom životu dala je Vištica naslutiti kad je krajem prosinca iznenadila obožavatelje misterioznom objavom na Instagramu da ‘prolazi najteže razdoblje dosad’.



Tek sad je postalo jasno na što se odnosila ta objava. Kako doznaje Gloria, Janković je taj koji je inicirao prekid. Navodno je već krenuo s useljenjem u zagrebački stan glumice, a njezine prijateljice su rekle da je čak spominjao vjenčanje. Na koncu se ipak predomislio i rekao joj da mora razmisliti o svemu te da mu je potrebna samoća što je, naravno, zbunilo i razočaralo glumicu.

Janković je neposredno prije prekinuo sedmogodišnju vezu s ekonomisticom Ivanom Babić, a iz veze s Ivanom Natalijom Bajaj ima osmogodišnjeg sina Andreja.



