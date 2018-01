Evo što se zapravo dogodilo između Tife i Islamovića

- Ništa nije bilo, to je smijurija. Ta je priča namještena od nekih loših ljudi koji ne vole "Bijelo dugme". Ne ulazim u to, ali najvjerojatnije je u pitanju rat nekih medija koji baš nisu naklonjeni ni "Dugmetu" ni našim koncertima. Evo, dobro moja supruga kaže: "To je estradni spin" - kratko je komentirao Alen Islamović, jedan od dvojice pjevača aktualne postave "Bijelog dugmeta", napis podgoričkih Vijesti o njegovoj tučnjavi s kolegom Mladenom Vojičićem Tifom nakon novogodišnjeg koncerta na trgu u središtu Budve.



Crnogorski novinari obznanili su da su se dvojica pjevača najprije verbalno sukobila, što je dovelo do nagurivanja, a potom i tučnjave (Alen je Tifu nakon silaska s pozornice navodno udario glavom u čelo, da bi mu on uzvratio udarivši ga šakom u rame), a sve zbog toga što je Vojičić bio ljut jer je Islamović otpjevao dio pjesme namijenjene njemu.



Srpski Blic objavio je da su trzavice planule i prije nastupa "Dugmeta", jer Tifa i Alen nisu htjeli zajedno izići na pozornicu, pa su pale teške riječi i kolege su ih jedva smirili. Svjedoci incidenta, koji su pjevači nakon prospavane noći promptno opovrgnuli, tvrde da je u obračunu lošije prošao Tifa, te da se vođa benda Goran Bregović nije želio miješati u sukob.



Islamovićeve riječi potvrdio nam je i Adis Gojak, izvršni producent aktualne turneje Bijelog dugmeta "Ko ne poludi, taj nije normalan", koja se odvija bez trećeg pjevača Željka Bebeka, javno distanciranog od Bregovićeva projekta s njegovim nasljednicima u nekoć najpopularnijem ex Yu bendu.



Gojak je, doduše, dao naslutiti da nije riječ o potpunoj izmišljotini...



- Išao je direktan prijenos koncerta na crnogorskoj televiziji tako da su svi mogli vidjeti produkciju na svjetskoj razini, najbolju u regiji. I bio je fenomenalan, sve smo snimili, a što se tiče te neke tučnjave ne znam tko je to vidio. Jedino su tu informaciju objavile podgoričke Vijesti, opozicijske novine, koje su općenito malo bile protiv tih manifestacija u Budvi. Stvarno nisu mogli naći apsolutnu nikakvu zamjerku što se tiče produkcije i koncerta i onda su jedan mali, kako bih rekao, problemčić, a taj je da se Tifa prilikom silaska s pozornice malo okliznuo na stepenicama i gurnuo Alena, prokomentirali kao tučnjavu.



Obojica pjevača su to demantirala, nemaju pojma o čemu se radi, kažu da to apsolutno nije istina i da nema govora o nekoj tučnjavi – govori Gojak, ističući da će njihov demanti dobiti potvrdu u vidu ljubljanskog koncerta "Bijelog dugmeta" 9. ožujka u Areni Stožice, dan kasnije i u Beču, a koncem istoga mjeseca i u Amsterdamu.



- Ako poslije koncerta njih dvojica sjede u kafiću iza pozornice i piju piće... Što reći?! To što se dogodilo meni se događa sa ženom deset puta dnevno. Na kraju krajeva, ja samo kažem: "Šta i da su se potukli?" "Rolling Stonesi" se tuku iza pozornice, ali kad su na njoj, funkcioniraju kao najbolji bend na svijetu. "Bijelo dugme" je prošle godine imalo 30 koncerata i svi su bili kao filharmonija, pa što da se i nešto malo loše dogodi? Nije to loše u rock'n'rollu – rezonira Gojak, napominjući da je "Bijelo dugme" koncem prošle godine održalo osam koncerata u Australiji i Americi.



- Kako je Brega ovo komentirao?! Što ima komentirati kad se ništa nije dogodilo. Čovjek se smije i kaže: "Pusti, imaš svakakvih novinara. Imaš dobrih i onih što vole pisati tračeve". Nažalost, jedan takav fantastičan koncert, sa svjetskom produkcijom, pao je u drugi plan zbog nekakve, nazovi tučnjave – žali izvršni producent novogodišnjeg koncerta "Dugmeta" u Budvi, koji je, prema njegovim riječima, koštao oko 100.000 eura.



- Mi to ne krijemo, ali to su novci koje svaku Novu godinu u Budvi dobiju i Zdravko Čolić i Dino Merlin... Mi nismo išli mimo okvira koji u Budvi inače plaćaju, ali tamo uvijek imaju problema da se netko žali, da smatraju kako novac treba usmjeriti u bolnicu ili neku drugu ustanovu. Ali tu je došlo 50.000 ljudi, Budva je živjela i na nama sigurno zaradila par milijuna eura. Ipak je to najbolja zabava za ljude koji nemaju novca, izađu na trg u novogodišnjoj noći i besplatno slušaju koncert. Ako je to jedini problem manifestacije koja je trajala tri dana... Imali su oni i Bajagu, jednu noć sviralo je i "Hladno pivo"... - navodi Gojak, ističući da je u ovoj godini pred "Bijelim dugmetom" više od trideset dogovorenih koncerata.



- A Goran Bregović ih ima ukupno 160. Znači u pitanju je program koji svira po cijelome svijetu, a s Bijelim dugmetom će u Toronto, Vancouver, Moskvu, Kopar, München, Frankfurt, Stuttgart, Zürich, Luksemburg, Pariz... Jasno je da se "Bijelo dugme" apsolutno ne dovodi u pitanje, čak su se i oni smijali nakon svega ovoga. Znate kako je, netko tko toliko vremena provodi zajedno ima svoje uzrečice, svoje psovke, ali i lijepe riječi. To je jedna velika priča i ne može se to tako lako ni pokvariti – zaključio je Adis Gojak uz pozdrav: "Vidimo se u Splitu".



Vidimo se u Splitu!

- Volio bih da "Dugme" što prije dođe u Spaladium Arenu. Naši menadžeri iz Zagreba upravo organiziraju turneju po Hrvatskoj, pa ćemo do kraja 2018. ili početkom 2019. doći i u Split. Pričao sam i s pjevačima i s Goranom, naša je želja da nam se priključi i Željko Bebek. Mislim da bismo to mogli dogovoriti, on je dio "Bijelog dugmeta" i želja nam je da dođe otpjevati 10-15 pjesama. Nitko nema ništa protiv, čak štoviše... Posvađaju se i muž i žena oko gluposti, pa ne propadne brak. Ništa se nije dogodilo što bi bio veliki problem da Željko ne dođe i ne otpjeva najveće hitove "Bijelog dugmeta". Znam da se distancirao od ove priče, ali svi mi kažemo nešto, pa sjednemo za stol i dogovorimo se. Važno da je postoji želja s naše strane. Sve je do njega – kaže Adis Gojak.