'Prva godina u kojoj nisam popila kavu na Rivi, bacila se u more na Kaštelet, zagrlila ćaću, mater, brata...': emotivna objava poznate Splićanke mnoge će dirnuti u srce

• Happy 1st Anniversary 😍 prije godinu dana u ovo vrijeme kiša je luđački padala, no to nije spriječilo dvije hrvatske budale da se odluče, usred zime, vjenčati na plaži u San Franciscu. Onog trenutka kad su kročili nogom na China Beach, kiša je prestala i dogodila se čarolija 💫 Nek nam uvijek bude tako kad voljom i ljubavlju budemo morali tjerati kišne oblake ❤️ •

A post shared by Petra Nizetic (@modakomoda) on Dec 11, 2017 at 1:36pm PST