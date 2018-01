Janica ima novog dečka? Uhvaćena u prisnoj situaciji s naočitim Zagrepčaninom, a njihovu idilu upotpunili su i kumovi

Dok su sjedili na kavici na zagrebačkoj špici, ni Janica Kostelić ni naočiti 35-godišnjak s kojim je bila u društvu nisu krili da uživaju u zajedničkom druženju, piše Gloria.hr.



Bivša skijašica, danas državna tajnica za sport Janica Kostelić tijekom zagrebačkom Adventa viđena je u središtu metropole u društvu 35-godišnjeg Zagrepčana Zvonimira Barišića. U trenutku kad ih je uhvatio Glorijin fotograf bili su u društvu njezinih bliskih prijatelja, voditeljice Antonije Blaće i njezinog supruga, vaterpolista Hrvoja Brlečića. Društvo je bilo dobro raspoloženo, a Janica i Zvonimir nisu se udaljavali jedno od drugoga.



Svoj odnos nisu željeli komentirati, no poznato je da Janica ne govori javno o svojoj intimi. Od 2005. do 2009. hodala je s Riječaninom Borisom Ivančićem, studentom kroatistike i germanistike i instruktorom ronjenja. Potom je godinu i pol bila u vezi sa Švicarcem Danielom Haimerleom koji radi u Mađunarodnom skijaškom savezu. Nakon tog prekida nije ju se povezivalo s nekim muškarcem, sve do sada kad je na špici blistala uz Zvonimira.



Fotografije možete pogledati ovdje.