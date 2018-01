Žestoki doček Nove godine uz Bijelo dugme u Crnoj Gori završio skandalom: Alen Islamović i Tifa se zbog pjesme posvađali pa potukli iza pozornice!

Dvojica pjevača Bijelog dugmeta Alen Islamović i Mladen Vojičić Tifa posvađali su se nakon koncerta u najpoznatijem crnogorskom ljetovalištu Budvi za Silvestrovo, a navodno je došlo i do fizičkog obračuna.



Kako piše crnogorski portal Vijesti.me, na dočeku Nove godine u Budvi bilo je veselo sve do kraja novogodišnjeg koncerta Bijelog Dugmeta. Tada je došlo do svađe između Islamovića i Tife dok su silazili s bine i odlazili iza pozornice, a pjevači su se navodno i potukli.



Verbalni je sukob nastavljen naguravanjem, a sve je kulminiralo fizičkim obračunom, ispričali su svjedoci. Vojičić je navodno zamjerio Islamoviću što je otpjevao dionicu pjesme namijenjenu njemu.



Svjedoci kažu da je Vojičić izvukao deblji kraj, a Goran Bregović se navodno nijehtio miješati u sukob.