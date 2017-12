Crveno donje rublje, a u ponoć - u krevet? Naše poznate dame drže se novogodišnjih rituala, a za ove kažu da donose sreću

Nitko nije praznovjeran sve dok ne ugleda crnu mačku. Ili se, ne daj Bože, razbije ogledalo. A ne volimo baš sjediti ni na rubu stola, držati torbe na podu ili imati ikakve veze s brojem 13.

Ali, naravno da nismo praznovjerni, to su priče kojima su plašili malu djecu.

Ipak, ulazak u Novu godinu ne prepuštamo slučaju. Vrijeme je to kada sva naša djetinja, isprazna vjerovanja izađu na površinu, pa činimo sve što je u našoj moći kako bismo si osigurali plodniju i sretniju novu godinu. 'Bit će bolja od prošle', uvjeravamo se dok navlačimo crveno donje rublje.

Ili pak punimo novčanik preostalim novcem od kupovanja božićnih darova, pokušavajući prizvati sreću i na tom planu. Ponoć, navodno, treba dočekati punoga novčanika i punoga stomaka, pa nam u idućoj godini neće ničega manjkati.

Navodno.

Naše poznate dame otkrile su kojim se to one sitnim praznovjernostima vode na dočeku, kao i koje smatraju stvarno 'sretnima'.

'Što se tiče praznovjernih novogodišnjih rituala, moram priznati da ih nemam. Jedino u što vjerujem i čega se držim svaki doček je to da se okružim s najdražim ljudima, vjerujem da to donosi sreću u Novoj godini', priznala je iskreno Ivana Lovrić za časopis Story.

Nova pjevačica Colonije vodi se onim 'dobrim starim pravilom' da su 'najlipše stvari u životu džabe', a tako savjetuje i svojim obožavateljima.



Marijana Batinić 'pala' je ipak na jedan seksi ritual...

'Moram priznati da inače ne vjerujem u takve stvari i da to baš nisam dosad radila, ali ove godine sam čisto iz fore odlučila odjenuti crveno donje rublje za kraj godine', priznala je voditeljica.

Lijepa Makaranka Kristina Šalinović ne vjeruje u takve stvari, pa će ponoć dočekati - u krevetu.

'Apsolutno mi to ne predstavlja nikakvu posebnu važnost', tvrdi manekenka koja će pečenu svinjetinu i grožđe na dočeku prepustiti onima malko lakovjernijima od sebe.