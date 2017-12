Što nas je iznerviralo, što razveselilo, a što rastužilo u 2017.?

Oliverova bitka za život



Brojne obožavatelje Olivera Dragojevića zatekla je vijest o njegovoj borbi s teškom bolešću. Omiljeni morski vuk se ne predaje – nakon što je oslabljena organizma, zbog četvrte kemoterapije, završio na odjelu Onkologije splitske bolnice, pjevač blagdane provodi u obiteljskom domu okružen ljubavlju i pažnjom najmilijih. Oliverova supruga Vesna i sinovi potvrdili su kako se pjevač osjeća puno bolje, a njegovu zdravstvenom stanju zasigurno pridonosi vedar i borben duh što mu ga ne manjka. Pjevač je, usprkos liječenju, prije dva tjedna žarko želio održati dva, u rekordnom roku rasprodana koncerta u Spaladium Areni, ali su ga zdravstvene tegobe spriječile da 70. rođendan proslavi pjesmom u pratnji Zagrebačke filharmonije, vjernih mu Dupina i nekolicine glazbenih gostiju s kojima je splitskoj publici planirao priuštiti nezaboravan koncertni doživljaj. "Samo ozdravi nam ti", poručuju mu brojni obožavatelji iz svih krajeva svijeta, "ima vremena za koncerte".



Imitatorica Nives i čvrsta Antonija



Pjevačica Nives Celzijus svojim je uspješnim imitacijama u showu “Tvoje lice zvuči poznato”, a na koncu i pobjedom, bacila na koljena sve one koji su je smatrali ispraznom starletom i lošom, mada hit spisateljicom. Majka dvoje djece i bivša supruga nogometaša Dina Drpića pobjedu je odnijela transformacijom u Anthonyja Kiedisa, frontmena benda Red Hot Chilli Peppers, a predrasude je upečatljivim transformacijama razbijala iz tjedna u tjedan pokazavši javnosti svoje do tada nepoznate sposobnosti. Pozornost na svoj bogomdani glas još jednom je skrenula Splićanka Antonija Dora Pleško čije je nadmetanje u “Supertalentu” Nove TV potaknulo i niz zlobnih komentara, te priče o namještaljci. “Supertalent” je na koncu osvojio briljantni zagrebački ljubavno-plesni par Matea i Emil, a djevojka Gibonnijeva starijeg sina Randa opravdala ukazano joj povjerenje produkcije, s pravom zavrjeđujući mjesto u elitnom društvu finalista “Supertalenta”.



Slavljenik Grašo i povratnik Jacques



Uspješnim koncertom u dupkom ispunjenoj zagrebačkoj Areni Petar Grašo okrunio je 20 godina glazbene karijere dokazujući kako u njegovu slučaju vrijedi ona latinska festina lente (žuri polako). Splitski glazbenik dugogodišnji je miljenik publike, premda je u protekla dva desetljeća, nakon iznimno uspješnog debitantskog albuma “Mjesec iznad oblaka” iz 1997., od 2003., kada je objavio album “Šporke riči”, upražnjavao značajne stanke po pitanju objave novih singlova i albuma. No, proteklih je nekoliko godina samozatajni Petar 'izbacio' nekolicinu velikih hitova, koji su ga, na koncu, doveli do proslave 20. obljetnice karijere. Njegov kolega Jacques Houdek s osvojenim je 13. mjestom na proteklom Eurosongu, nakon više godina loših plasmana hrvatskih predstavnika, ponovno skrenuo pozornost ovdašnje javnosti na europsko glazbeno natjecanje, ali u prvi plan gurnuo i vlastitu glazbenu karijeru.





Hrvatska - hollywoodska meka



Hrvatska je definitivno postala omiljena filmska lokacija velikih inozemnih produkcija, a veću potvrdu nije mogla dobiti do one pristigle ravno iz Hollywooda koji je na Visu upriličio snimanje filma “Mamma Mia: Here We Go Again!”, čiju glumačku postavu čine Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Amanda Seyfried... Premda Meryl nije stigla na omiljeni hrvatski otok, koji u filmu imitira grčki Skopelos gdje je sniman njegov prvi dio baziran na Abbinim hitovima, glumačka ekipa ostavila je snažan dojam na lokalno stanovništvo, a isto vrijedi i u obrnutom slučaju. Miljenik Višana Pierce Brosnan nije skrivao oduševljenje jadranskim biserom, baš kao i njegov kolega Richard Madden otokom Pagom na kojemu je, uz ostale lokacije na obali, u glavnoj ulozi snimao kadrove filma “Ibiza” čiji je direktor fotografije Daniel Moder, suprug slavne Julie Roberts. Zbog splitskog snimanja “Ibize” u grad pod Marjanom je, prateći supruga, s djecom navratila i sama Julia, a Split je ujedno bio i jedna od lokacija snimanja BBC-jeve serije "McMafia".



Napustili su nas...



Godinu na izmaku pamtit ćemo i po odlascima vrsnih glumaca i glazbenika, kao i legendarnog kvizaša Mirka Miočića, koji je od posljedica kronične bolesti preminuo u 61. godini u zadarskoj bolnici. Prerano nas je u kolovozu napustio i neprežaljeni Remi Kazinoti – vrijedni i samozatajni aranžer i producent, koji je surađivao s brojnim poznatim izvođačima, poput Olivera Dragojevića, Gibonnija, Petra Graše, Danijele Martinović…, ostavivši neizbrisiv trag u hrvatskoj pop i zabavnoj glazbi. U travnju je, u 87. godini života preminuo legendarni gospon Fulir - Relja Bašić, koji je u svojoj bogatoj umjetničkoj karijeri odigrao više od 3700 kazališnih predstava, te glumio u 56 domaćih filmova i brojnim inozemnim ostvarenjima. Bitku s teškom bolešću, u 56. godini života, izgubila je njegova kolegica Mirjana Rogina, najpoznatija po glavnoj ulozi u filmu ”Tri muškarca Melite Žganjer” redateljice Snježane Trubuson. Šok i nevjericu nedavno je pak izazvala prerana smrt Tigrana Kalebote Tigija, bubnjara i jednog od osnivača benda Psihomodo Pop, koji je iznenada preminuo od srčanog udara u 53. godini života.



Konačno zaživjela 'Naša bila štorija'



Dugih devet godina trebalo je za realizaciju mjuzikla "Naša bila štorija" Nenada Ninčevića, Gorana Karana i Nenada Šiškova, koji je konačno prošloga proljeća, u režiji Nine Kleflin i produkciji Branka Paića, doživio premijeru u velikoj dvorani na splitskim Gripama s glazbenom postavom u sastavu Severina Kojić, Goran Karan, Tedi Spalato, Stefan Kokoškov, Giuliano, Danijela Martinović, Mirella Meić, Zorica Bučić i bend Vagabundo. Ekipa “Naše bile štorije” je neposredno uoči prve izvedbe mjuzikla u Muzeju grada Splita promovirala istoimeni nosač zvuka, a njegovu je premijeru obilježila i proslava rođendana Severine Kojić. Nenad Ninčević svoj je pak rođendan slavio na izvedbi mjuzikla u zagrebačkoj Ciboni, dok se prva inozemna izvedba “Štorije”, ona održana ove jeseni u susjednoj Sloveniji, poklopila s godišnjicom smrti glazbenog velikana Zdenka Runjića što je dirnuto primijetio Goran Karan, podsjetivši kako je “Zdenko pozlatio pute svima koji sudjeluju u 'Našoj biloj štoriji'”. Splićani su, nakon ljubljanskog Tivolija, gostovali i u mariborskom Taboru gdje su ih gledatelji ispratili ovacijama, pa su Slovencima obećali povratak mjuzikla na proljeće 2018.





Anita Kovač bankrotirala i postala baka



Novu je životnu tragediju doživjela Anita Kovač, bivša supruga legendarnog Miše, koja se nakon mučne deložacije iz kuće u Tribunju stečene nakon razvoda braka, preselila kod majke u Split. Deložacija nije, međutim, slomila Anitu – pomoć joj je ponudio poduzetnik i bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum zaposlivši je u svojemu restoranu, a ona je objeručke prihvatila ponuđeni joj posao. “Idemo naprijed, vrijeme liječi sve rane. Bog mi daje snagu, a kći Ivana mi je velika podrška”, izjavila je nakon oporavka bivša Mišina supruga kojoj je ubrzo osmijeh na lice vratila upravo kći podarivši joj unučicu Elenu. Rođenje kćerkice kruna je desetogodišnje veze Ivane Kovač i Elvira Hasanhodžića, inženjera radiologije, s kojim Mišina kći neizmjerno uživa u čarima roditeljstva. Unučicom su oduševljeni i legendarni pjevač i njegova supruga Lidija, a Mišo, po kćerinu priznanju, non-stop zove i sve želi znati vezano uz odrastanje jedine mu unuke.



Severina i Vlatka u pravnoj borbi



Dvije su hrvatske pjevačice u 2017. prilično iskusile čari hrvatskog pravosuđa - Severina i Vlatka Pokos su sa zakonodavnim institucijama imale pune ruke posla. Severina se uz borbu za skrbništvo nad sinom Aleksandrom s njegovim ocem Milanom Popovićem, aktivno uključila i u slučaj Nine Kuluz pristigavši sa suprugom Igorom Kojićem na prosvjed nekoliko stotina Splićana na splitskim Pujankama kojim je u lipnju spriječeno provođenje sudske odluke prema kojoj je majka morala predati 7-godišnjeg sina Cesarea ocu Alessandru Avenatiju, talijanskom državljaninu. Vlatku Pokos je pak na novoj adresi u Kanadi, gdje se preselila razočarana stanjem u hrvatskom društvu, zatekla vijest kako prema pravomoćnoj presudi Županijskog suda u Zagrebu Leu Radeljaku (34), sinu bivšeg supruga Josipa, mora isplatiti 306.000 kuna s pripadajućom kamatom. Pjevačica je na svom Instagram profilu objasnila kako je riječ o tužbi u kojoj je bivši suprug Josip Dikan Radeljak preko sina Lea tuži za novac koji je ona trošila tijekom braka. Pjevačicu je presuda šokirala baš kao i stavka kako mora platiti i troškove postupka u iznosu od 59 tisuća kuna, a ujedno i trošak žalbe u iznosu od devet tisuća kuna.





'Pukli' Rozga i Hauser, supruga oprostila Grdoviću



Jelena Rozga i Stjepan Hauser okončali su dvoipolgodišnju ljubavnu vezu, a prekid je šturo komentirala pjevačica kazavši kako su odlučili krenuti svatko svojim putem. “Iza nas ostavljam lijepe uspomene i okrećem se budućnosti i novim životnim radostima”, izjavila je Jelena, zahvalivši medijima na razumijevanju što o toj temi više ne žele razgovarati. Godinu na izmaku vjerojatno što prije želi zaboraviti Boris Novković, koji se nakon samo nekoliko mjeseci braka razveo od treće supruge, 19 godina mlađe Ines Katić. Pjevač Mladen Grdović i njegova supruga Brankica zaključili su kako se usprkos nedaćama vrijedi boriti za brak, premda je Brankica tijekom ljeta podnijela tužbu za razvod na Općinskom sudu u Zadru i to zbog nepomirljivih razlika u karakterima. Turbulentan brak Grdovićevih ipak nije došao kraju – Brankica je ubrzo povukla tužbu, pa prvo ročište, zakazano 29. rujna, nije ni održano.



Zrinka u Woodyjevu filmu



Hrvatska glumica s londonskom adresom Zrinka Cvitešić upisala je među svoje uspješne projekte još jedan – u engleskoj je metropoli bila jedna od junakinja crne komedije "Lost in London", redatelja, scenarista i glavnoga glumca Woodyja Harrelsona.

Zrinkin angažman u Harrelsonovu revolucionarnom projektu (film je istodobno sniman i prikazivan u petstotinjak kina u Americi, te jednom u Londonu) dao je novi poticaj inozemnoj karijeri hrvatske glumice, koja je prije gotovo tri godine očarala i publiku i kritiku ulogom u mjuziklu "Once", za koju je ovjenčana i najprestižnijom britanskom kazališnom nagradom ''Laurence Olivier Award'' u kategoriji najbolje glumice u mjuziklu. Tijekom snimanja filma “Lost in London” Zrinka je, a njezino ime nosi i junakinja Harrelsonova uratka, cijelu noć jurila po filmskim lokacijama u britanskoj metropoli, na kojima je čuveni hollywoodski glumac ekranizirao jednu od najluđih noći svojega života tijekom koje je završio u zatvoru.