Je li nova veza razlog za njen osmijeh? Rozga o ljubavi prvi put nakon prekida s Hauserom

Nedavno joj je uručena nagrada Hrvatske diskografske udruge za ‘Modernu ženu’, najprodavaniji album u Hrvatskoj u 2017. godinu. Kao i proteklih godina, Silvestrovo ću provesti na bini sa svojim bendom.

'Ove godine nastupamo u Beogradu, u klubu Kasina i hotelu Metropol', najavljuje pjevačica, piše Jutarnji list.



Ja ne vjerujem u sreću, sve je to težak rad, izjavila je Jelena Rozga nakon što joj je nedavno uručena nagrada Hrvatske diskografske udruge za “Modernu ženu”, najprodavaniji album u Hrvatskoj u 2017. godini.



Koliko Jelena doista radi i koliko je tražena, možda najbolje govore datumi njezinih nedavnih nastupa. Jedna od najvećih glazbenih zvijezda u regiji u manje od tjedan dana nastupila je u Makedoniji, Sloveniji i Dubrovniku.

Božićne blagdane provela je s obitelji u Splitu, na maminu ručku kojem se svi u njezinoj obitelji uvijek vesele, a potom kreće na koncert u Bosni i Hercegovini. Samu Novu godinu dočekat će radno, na čak dva nastupa u Beogradu. Unatoč svemu tome, Jelena nije nimalo umorna. Kako ističe, sretna je jer radi posao koji voli, a kada joj netko kaže kako je i godina na izmaku ponovno protekla u njezinu znaku, samo se skromno osmjehne. Što je za Jelenu, nakon svega, najveći poslovni izazov u nadolazećoj 2018. godini?



Veliki entuzijazam



- Za mene je izazov svaka nova pjesma, svaki novi album. No sada, nakon što je prošlo godinu dana od izlaska mog albuma ‘Moderna žena’, mogu reći da sam sretna i zadovoljna. Svaki put kad nešto radite, postavljate si određeni cilj, imate određena očekivanja, ali često njihovo ostvarivanje ne ovisi samo o vama. Ja sam presretna jer je publika prepoznala moj trud i ovaj album prihvatila na prvu. E, to vam je za mene najveća sreća i potvrda da sam i ovaj izazov uspješno odradila. Živimo u vremenima kada ni diskografija, ni naklade nisu što su nekad bile. Stoga je dobiti priznanje za najprodavaniji album za mene uistinu bila, mogu reći, velika čast. Ta nagrada pripada mojoj publici i nadam se da ću njihovo povjerenje, koje mi nesebično poklanjaju, opravdati i u 2018. godini - priželjkuje Jelena Rozga.



Po čemu će plavokosa Splićanka pamtiti 2017. godinu?



- Kako ono kaže lipa pisma naše Gabi: ‘Pamtim samo sretne dane...’ - s osmijehom kaže Jelena koja je nedavno obilježila 11. godišnjicu otkako je iz Magazina, benda u kojem je 1996. godine tadašnja krhka balerina postala pjevačica, krenula u solističke glazbene vode.



Je li se na samim počecima svoje solističke karijere uopće mogla i nadati da će postati jedna od najpopularnijih pjevačica na ovim prostorima?



- Kada sam odlazila iz benda, svakako da su postojale želje, vjera u sebe, nadanja... Međutim, stvari nisu uvijek išle onako kako sam zamišljala. Svaki početak, pa tako i moj ulazak u solističke vode, uvijek je težak, ali bila sam ustrajna i odlučna, svakim padom ja sam ustajala hrabrija i odlučnija sa željom za uspjeh. Bila sam i do dandanas ostala marljiva, vrijedna i tvrdoglava. Duboko u sebi sam znala da će se to nešto dogoditi, bila sam strpljiva, radila i vjerovala u sebe.



Kada se taj trenutak dogodio, kada se dogodila ‘Bižuterija’ koja je nekako sve promijenila, nije to bilo preko noći, iza toga se krije puno odricanja i rada na sebi. S istim žarom ovaj posao obavljam kao i prije 22 godine kada sam krenula jer to nije samo moj posao, to je moj život, to sam ja - objašnjava Jelena koja ne krije da joj priznanje za njezin aktualni album “Moderna žena” itekako mnogo znači.



- To su te neke vaše pobjede zbog kojih se u lošim trenucima, koje svi imamo, podignete, to su pobjede koje vas ohrabruju. Dobiti ovo priznanje za mene je čast i, vjerujte mi, zbog toga nema sretnije osobe od mene. To je nagrada koju dijelim sa svojom publikom jer bez njih nema ni mene - ističe Splićanka koja jako dobro zna jesu li joj važnije nagrade njezine publike ili glazbene struke.



Rad na pjesmama



- Svaka nagrada koju primite potvrda je vašeg rada, potvrda da idete pravim putem i radite nešto dobro. No, moram priznati da svaka nagrada dobivena od publike za mene ima poseban sjaj jer ja pjevam upravo za publiku, moje su pjesme pisane za njih. Bez svake nagrade mogu, ali bez publike ne mogu - iskreno kaže pjevačica koja za svoje obožavatelje u novoj 2018. godini priprema brojna lijepa iznenađenja.

- Polako i bez stresa radimo na novim pjesmama. Svaki povratak kući i slobodne dane provodim u glazbenom studiju jer mi je posljednji mjesec u godini uvijek prepun obaveza. Ali, nadam se da ćemo do kraja prvog mjeseca sljedeće godine, nakon što se vratim sa zasluženog godišnjeg odmora, izaći s novom pjesmom i videospotom - najavljuje Jelena koja početkom siječnja odlazi na desetodnevni godišnji odmor.



Gdje će se odmarati, odlučit će u posljednji trenutak, a sklona je odmoru u toplijim krajevima jer poput prave djevojke s mora nije prevelika ljubiteljica zime. Međutim, prije toga pred njom je još i novogodišnji nastup. Gdje će i u kakvom društvu dočekati Novu godinu?





Nova godina



- Kao i proteklih dvadesetak godina, Silvestrovo ću provesti na bini sa svojim bendom. Ove godine nastupamo u Beogradu, u klubu Kasina i hotelu Metropol. No, ja volim radne dočeke jer se nekako tada i ja sama najbolje zabavim - kaže Jelena koja je poput većine žena već pomno odabrala što će odjenuti za najluđu noć u godini.

- Za doček Nove godine odjenut ću dvije haljine mog prijatelja Ivana Alduka koje su prilagođene mjestima gdje nastupam. Hoću li se držati onoga da na Silvestrovo imam crveno donje rublje? Ne znam. Nisam jedna od onih žena koje moraju nositi crveno rublje za tu večer, no nije isključena ni ta opcija - smije se glazbenica koja otkriva i svoje novogodišnje želje.

- Kao i svake godine, i ove ću si poželjeti puno zdravlja, a sve drugo će doći kada i ako je suđeno - govori Jelena, koja je modni uzor mnogim djevojkama i ženama. U kakvim se odjevnim kombinacijama ona sama najbolje osjeća?

- Proteklih godina mogu reći da sam našla svoj modni balans. Minimalistički pristup odijevanju ono je što meni najviše odgovara. Ravne čizme, traperice, vesta ili t-shirt, kožna jakna, malo upečatljivije naušnice je ono što je za mene idealna modna kombinacija - otkriva pjevačica za koju mnogi govore kako iz godine u godinu izgleda sve bolje. U čemu je tajna?





Tijelo i kosa



- U disciplini i kontinuitetu održavanja. Po pitanju njege tijela i kose sam pravi štreber i za to uvijek pronađem vremena. Zahvalna sam i surađujem s najboljima pa o njezi moje kože brine doktorica Ivana Nola, o mojoj kosi salon Franić, a dobru formu održavam s mojom trenerom Antom Burazinom. Ima nešto i u dobroj genetici kojoj dugujem poprilično toga, no samo na nju se ne možete osloniti - otvoreno kaže Jelena koja je već nekoliko mjeseci, što se ljubavi tiče, ponovno slobodna i sama.



Kažu da su žene najljepše kad su sretno zaljubljene. Slaže li se s tim i je li možda neka nova ljubav zaslužna za njezin osmijeh?



- Ljubav je uvijek, ako se mene pita, pokretač svega. Zbog nje se rađamo, činimo gluposti, ali i velika djela. Postoje različite ljubavi, a svaka od njih čovjeka čini sretnim i ispunjenim, unosi toplinu u njegovo srce i pruža mu osjećaj sigurnosti - s osmijehom kaže Jelena Rozga.