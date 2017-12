'Može jedna gola?', upitali su fanovi, a želju im je ispunila barem dopola: Nives opet nema grudnjak, a nema ni ideju gdje će u provod

Ako je išta obilježilo 2017. godinu, to su seksi selfiji Nives Celzijus. Kada su u pitanju objave na društvenim mrežama, rijetko koja slavna Hrvatica je bila tako aktivna kao ova novopečena glumica, a rijetko koja je uspjela i zagolicati maštu obožavatelja do tolike mjere.

Kraljica poziranja na krevetu, Nives je nebrojeno puta uspjela navesti pratitelje na krivi trag, ali vještim pozama naša se pjevačica ipak samo dobro šalila. Što nije smetalo zainteresirane obožavatelje da povedu raspravu o tome koliko je njihova omiljena zvijezda zapravo gola.

Kao da je od presudne važnosti, upuštali su se ažurni pratitelji cijele ove godine u pažljivo promatranje objavljenih fotografija, tako da možemo reći da je Nives ispunila svoju kvotu seksi selfija za 2017., a i svoj cilj 'golicanja mašte', ako joj je to bila namjera.

Kako bi vjerne pratitelje sretno ispratila u Novu godinu, počastila ih je jednim 'finalnim' selfijem na krevetu iz hotelske sobe u Ateni. 'I gdje ćemo večeras?', upitala je pjevačica koja se očito nije odlučila kamo će u provod.



Nikome nije jasno, po tko zna koji put, ima li Nives na objavljenoj fotografiji grudnjak, ali nije ni važno. Pogled na njeno bujno poprsje oduševio je pratitelje dovoljno da zaborave na ikakve rasprave.

Jedan je sramežljivo priupitao i 'Može li jedna gola?', ali čini se da će se morati zadovoljiti ovom polovičnom.