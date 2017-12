Sve mršavija razmažena Lucija iz 'Života na vagi' pokazala novu liniju u kratkoj haljinici, ali i zgodnog dečka: Bez njega ništa!

Evo napokon i te slike 😊 -25 kg ( imala sam i 135 prije ulaska) . Sretna sam da sam stigla ovdje, imala sam već ove kile, a najmanje što se sjećam 95 kg. Moj novi cilj je da vidim barem 94 kg i da onda vidim neku novu Luciju. Veselim se tom danu i borit ću se za tu brojku. I poslje nje gradimo planove za dalje 😊 Hvala vam što ste uz mene ❤️ Poručila bi ekipi što doma sjedi i pljuje po nekome ko radi na sebi sljedeće: 1. Nadite si život 2. Nemojte mrzit, pokrenite se i vi 😊💋

A post shared by Lucija Šaric 💁🏼 (@lu_saric) on Dec 17, 2017 at 6:18am PST