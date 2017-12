Saborski zastupnik i dance zvijezda 90-ih ozakonili vezu nakon 18 godina: Od prvog trenutka smo znali da je zauvijek

Bili su članovi Živoga zida koji su htjeli srušiti stranku, ali prije toga su žarili i palili hrvatskom dance scenom. Hrvoje Runtić i Mihaela Varga uistinu imaju živopisan životopis.

Pozadinska priča novih zvijezda hrvatske politike: danas ruše Živi zid, a nekad su 'drmali' estradom

Danas je on nezavisni saborski zastupnik, a i nekadašnja je pjevačica popularne grupe 'Matrix' izašla iz omražene stranke. Poslovni život na stranu, odlučili su Runtići okruniti svoju vezu dugu čak 18 ipo godina.

Mihaela Varga na facebook je dodala i prezime Runtić, a natuknula je i sretni događaj objavivši vjenčani buket i nekoliko dirljivih riječi upućenih svome suprugu koji je to tek postao.

"Od prvog trenutka smo znali da je zauvijek. Odavno smo rekli jedno drugome - da. Danas smo nakon 18 i pol godina samo to i potvrdili, službeno. Bilo je intimno, veselo i emotivno. Baš kakva je ljubav. Prekrasan dan, prekrasna večer. Sve kako volimo. Da bi što duže trajalo, jedan je dan "finjaka" pa onda na disco party do jutra", napisala je Mihaela, prenosi večernji.hr.

Otkrila je tako i tajnu njihove poduge veze, a neopisivu sreću ne skriva.

