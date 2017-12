Nered u Šimlešinom stanu raspalio ljute žene, a on im je uzvratio traktatom u svom stilu: Ajmo izaći iz tih pećina!

Većina se naših poznatih i slavnih ovoga Božića na društvenim mrežama pohvalila idiličnim, sređenim domom s impozantnim božićnim drvcem u centru pozornosti.

Od svjećica su više sjajile izglancane površine u smišljeno okićenim stanovima, a neki su se toliko bacili u dekoracije da nam se činilo da listamo neki časopis za uređenje doma.

Bruno Šimleša nije nas počastio ničim takvim, već je pokazao kako Božić izgleda u njegovoj obitelji. Odjeća na sušilu i šator u sredini dnevne sobe mnoge su žene koje je obuzeo blagdanski duh ubole u oko, pa su mu na facebooku uzvratile oštrim komentarima.

Iako je naš jedini 'ljubavolog', kako ga nazivaju, objasnio da u šatoru njegova kćerkica kampira kako bi svojim roditeljima dokazala da Djed Božićnjak ne postoji, većina se komentatora zgrozila neredom u kući Šimleša. I to na Božić!

Malo su znale, uzvratio im je on traktatom u svome stilu.

"'Ne znam kako vam supruga može dozvoliti takav nered. I to za Božić...' Primio sam nekoliko sličnih poruka preneraženih žena koje je više zasmetao naš nered, nego što smeta nama. Čak mi se ni ne da naglasiti tu očitu besmislenost da ti njih muči naš nered. Ono što je neusporedivo problematičnije jest što su one uvjerene da je to problem moje žene!? Moja žena nije moja sluškinja! I ne, nije njezina odgovornost održavati red u kući. To je naša zajednička odgovornost! I nije "ona dozvolila nered", nego smo ga zajedno dozvolili. Veš je bio suh i na Badnjak, ali smo ga tek jučer pokupili. Nije nam se dalo. I jednome i drugome :) Prioritet nam je imati uredna srca, a ne dnevni boravak i nekad nam se jednostavno ne da. Zajedno smo u tome. Naravno da nam u kući ne kampiraju žohari, ali nered nas uopće ne uzrujava. Ali oboje, u istoj mjeri odgovaramo za to. Ako nije skuhano, to naša odgovornost, a ne njezina. Pa nisam ja alergičan na kuhinju :) Isto se odnosi i na održavanje reda u domu, kao i na odgoj. To su sve naše zajedničke odgovornosti, 50-50! Ajmo više izaći iz tih pećina", napisao je angažirani Šimleša.