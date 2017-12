Oliver stigao kući za blagdane: pjevačev sin potvrdio dobre vijesti

Kako piše portal 100posto.hr, zdravlje Olivera Dragojevića je stabilizirano.



- Otac je dobro, puno bolje nego što je bio proteklih tjedana. Sada smo svi kod kuće, a on je pozitivan, još nijednom ga nisu okupirale neke crne misli, i to je najveća snaga - kazao je za 100posto.hr Oliverov sin Dino.



- Posljednji pregled na CT-u je pokazao da se taj karcinom znatno smanjio. Izgleda da su kemoterapije i zračenja učinili svoje. Čujte, to je prevrtljiva i nepredvidljiva bolest, ali nadamo se da će tako i ostati - pojasnio je Dino.



Oliver nastavlja s liječenjem kod kuće uz standardne preglede i terapije na Firulama.